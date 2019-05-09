Правозащитники выступили в поддержку ингушского оппозиционера Нальгиева 9.05.2019, 22:27

Исмаил Нальгиев

От властей Беларуси требуют не допустить нарушения прав Исмаила Нальгиева, задержанного в аэропорту Минска.

Правозащитники требуют от властей Беларуси не допустить нарушения прав ингушского оппозиционера и блогера Исмаила Нальгиева, задержанного 8 мая в Национальном аэропорту Минск, передает tut.by.

В совместном заявлении, текст которого опубликован 9 мая на сайте РОО «Правовая инициатива», отмечается, что руководитель общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев был задержан при попытке вылета из Минска в Прагу.

«Исмаил Нальгиев известен как активный участник протестов против договора о границе между Чечней и Ингушетией. Мы предполагаем, что задержание активиста связано с его участием в протестах на территории Ингушетии, — говорится в заявлении. — По информации издания „Кавказский узел“, после массового митинга в Магасе и столкновений активистов с силовиками в Ингушетии проходят задержания, аресты и обыски, всего со 2 апреля были задержаны не менее 40 активистов».

«Существует риск передачи Исмаила Нальгиева властям Ингушетии без соблюдения установленной законом процедуры, поскольку такие случаи уже были в Беларуси: в 2017 году Мурад Амриев был „передан“ России, несмотря на его заявления об угрозах применения пыток в случае выдачи в Российскую Федерацию, также в 2017 году из Беларуси был вывезен Владимир Егоров и передан сотрудникам ФСБ без какой-либо правовой процедуры», — напоминают авторы заявления.

Они отмечают, что в Ингушетии существует угроза применения пыток в отношении Нальгиева, а также напоминают, что в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания «ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток». Кроме того, согласно белорусскому законодательству, иностранцы не могут быть выдворены за пределы Республики Беларусь в государство, где их жизни или свободе угрожает опасность и пытки.

Правозащитники требуют от белорусских властей «неукоснительного соблюдения законодательства Республики Беларусь и выполнения всех необходимых процедур для недопущения нарушения прав Исмаила Нальгиева».

Заявление подписали председатель Кабардино-Балкарского регионального Правозащитного центра Валерий Хатажуков, а также представители общественного объединения «Правовая инициатива», консультационного центра «Хьюман Константа», «Белорусского документационного центра», Белорусского Дома прав человека им. Бориса Звозскова и центра социальных программ «Женская инициатива».

По информации Белорусской ассоциации журналистов, Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая около полудня, однако адвокат смог встретиться с ним только поздно вечером. Известно, что задержанного планируют судить 10 мая в суде Октябрьского района Минска за административное правонарушение — какое, на данный момент неизвестно.