Новый стратегический план США напугал россиян 1.06.2019, 20:49

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Американская корпорация RAND представила доклад, в котором изложен комплекс мер по сдерживанию России.

Среди них — поставки оружия на Украину, помощь сирийским боевикам, полномасштабные экономические санкции и даже возможное размещение ракет в Европе. В то же время эксперты признают, что стоимость ряда этих мер будет для Вашингтона куда выше, чем для Москвы. Российская «gazeta.ru» проанализировала главные положения доклада о методах давления на Россию.

В американской Стратегии национальной обороны от 2018 года подчеркивается, что США в настоящее время находятся в состоянии конкурентной борьбы за лидерство с Россией. Этот отчет RAND определяет области, в которых Соединенные Штаты могут одержать верх и тем самым существенно ослабить позиции Кремля.

Команда экспертов RAND разработала экономические, геополитические, идеологические, информационные и военные варианты и качественно оценила их с точки зрения их вероятности успеха в сдерживании России, их преимуществ, а также их рисков и издержек.

Экономика: газ, санкции, эмиграция

Слабые стороны России сегодня находятся в сугубо экономической сфере, подчеркивают в RAND.

Самая большая уязвимость России в любой конкуренции с США, считают авторы доклада, — это ее экономика, которая сравнительно невелика и сильно зависит от экспорта энергоносителей.

Расширение производства энергоносителей в США может оказать негативное влияние на экономику России, потенциально ограничивая ее государственный бюджет и, соответственно, расходы на оборону. Принимая политику, которая расширяет мировое предложение нефти и газа, и снижает мировые цены на энергоносители, Вашингтон может ограничить доходы российского бюджета.

Увеличение способности Европы импортировать газ от поставщиков помимо России может экономически ослабить Москву и защитить Европу от российского энергетического давления. Европа медленно движется в этом направлении, строя установки для сжиженного природного газа (СПГ). Но чтобы быть по-настоящему эффективным, этот вариант потребовал бы, чтобы глобальные рынки СПГ стали более гибкими, чем они есть, и самое главное — чтобы СПГ стал более конкурентоспособным по цене с российским газом, подчеркивается в отчете RAND.

Продолжение расширения производства энергоносителей в США во всех формах, включая возобновляемые источники энергии, поощрение к этому же других стран создаст максимальное давление на экспортные валютные поступления России и, следовательно, на формирование ее национального и оборонного бюджетов.

Введение более глубоких торговых и финансовых санкций также может привести к деградации российской экономики, особенно если такие санкции являются всеобъемлющими и многосторонними, считают эксперты RAND.

Таким образом, их эффективность будет зависеть от готовности других стран присоединиться к подобному процессу.

Другой аспект — поощрение эмиграции из России квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи. Оно может помочь Соединенным Штатам и другим принимающим странам в перспективе нанести существенный вред России. Однако подобные действия будут существенно растянуты по времени и имеют низкую вероятность сдерживания России.

Геополитика: Украина, Кавказ, Беларусь

В то же время, RAND пишет, что сугубо геополитические меры сдерживания России «вряд ли целесообразны», поскольку они чреваты непредсказуемыми последствиями, и в том числе для США.

Многие геополитические реалии вынудят Вашингтон действовать в районах, которые находятся в непосредственной близости от России. В этих областях Москве оказывать влияние на своих соседей гораздо легче и существенно дешевле, чем Соединенным Штатам.

Предоставление Украине американского вооружения и военной техники могло бы существенно увеличить уязвимость России. Но любое увеличение военных поставок Киеву со стороны США должно быть тщательно дозировано, чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт Киева с Москвой, в котором Россия по причине своей мощи и географической близости имела бы значительные преимущества, считают в RAND.

«Подобные оценки RAND во многом ставят крест на надеждах военно-политического руководства Киева создать боеспособные и современные вооруженные силы за счет военной помощи Запада»,

— пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Валерий Запаренко. По словам военачальника, поставки отдельных образцов оружия со стороны США и НАТО на Украину производиться, несомненно, будут, но их общий объем вряд ли будет значителен.

Еще одна точка, с позиций RAND, — Сирия. Усиление поддержки сирийских повстанцев, полагают в RAND, может поставить под угрозу другие политические приоритеты США — такие, как борьба с радикальным исламским терроризмом и может привести к дальнейшей дестабилизации всего ближневосточного региона. Кроме того, этот вариант может быть даже невозможным, учитывая сегодняшнюю радикализацию, раздробленность и глубокий упадок сирийской оппозиции.

«Такая характеристика вооруженной сирийской оппозиции — самое лучшее признание эффективности проводимой в Сирии операции нашими Вооруженными силами», — рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, в США окончательно потеряли какие-либо надежды, связанные с формированиями террористов, будь они умеренные или не очень.

Кроме того, содействие либерализации в Беларуси, скорее всего, не увенчается успехом и может спровоцировать сильный ответ России, что приведет к общему ухудшению обстановки в сфере безопасности в Европе и неудаче для политики США, считают эксперты RAND.

Расширение влияния США на Южном Кавказе, экономически конкурирующим с Россией, будет затруднено из-за географии и даже чисто по историческим причинам.

Уменьшение российского влияния в Центральной Азии будет очень трудным для Белого дома, и может оказаться для Вашингтона весьма дорогостоящим делом. Увеличение американского участия в делах региона вряд ли значительно ослабит экономику России и, вероятно, будет непропорционально дорогостоящим для Соединенных Штатов, считаю эксперты RAND.

Информационные меры: протесты и изоляция

Одно из направлений, над которым может работать Вашингтона, — поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления, чтобы отвлечь или дестабилизировать российский режим и уменьшить вероятность того, что он будет проводить агрессивные действия за границей. Однако риски таких действий высоки, и западным правительствам будет трудно напрямую увеличить количество или интенсивность антирежимных действий в России, полагают в RAND.

Подрыв имиджа России за рубежом должен быть направлен на снижение авторитета и влияния Москвы, убеждены эксперты RAND, тем самым подрывая претензии российских властей на восстановление России в ее былой славе.

Дальнейшие санкции, отстранение России от международных форумов, не связанных с ООН, и бойкот таких мероприятий, как чемпионаты мира, могут быть осуществлены западными государствами и подорвать престиж России, хотя и уровень ущерба от таких действий, остается неопределенным.

Хотя ни одна из этих мер не имеет высокой вероятности успеха, любая или все они могут быть использованы в качестве сдерживающей угрозы для ослабления активных дезинформационных и подрывных российских кампаний за рубежом.

Военные меры: учения и ядерное оружие

Развертывание дополнительного тактического ядерного оружия в регионах Европы и Азии со стороны США может усилить тревогу России настолько, что Москва значительно увеличит инвестиции в свои средства ПРО/ПВО. Подобный вариант имеет высокую вероятность успеха, но развертывание значительного количества ТЯО может привести к тому, что Москва отреагирует способами, резко противоречащими интересам США и союзников, считают в RAND.

Перебазирование американских и союзных систем противоракетной обороны для более эффективного поражения российских баллистических ракет также вызовет тревогу у Москвы, но, вероятно, будет наименее эффективным вариантом сдерживания, считают RAND.

Однако огневой производительности существующих систем ПРО США хватит для поражения лишь незначительного количества российских МБР, а все остальные нанесут сокрушительный удар по объектам США и их союзников.

«Видимо, не очень сильно верят в США в эффективность национальной ПРО и систем и комплексов, развернутых в Европе», — отметил генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

К тому же, считает военачальник, в арсенале российской армии есть немало способов, чтобы сделать эффективность ПРО в Европе и континентальной части окончательно равной нулю.

Разработка новых бомбардировщиков большой дальности с малой радиолокационной заметностью (типа B-21), вызывает беспокойство у Москвы, равно как и разработка автономных или дистанционно управляемых ударных самолетов и их производство в большом количестве. Эти варианты, вероятно, будут стимулировать Москву выделять все большие ресурсы, чтобы сделать свои системы управления и контроля более жесткими, мобильными и избыточными.

Ключевой риск этих вариантов связан с гонкой вооружений, что приводит к затратным стратегиям, направленных против Соединенных Штатов. Например, инвестирование в системы противоракетной обороны и космическое оружие будет раздражать Москву, но

Россия может защититься от таких событий, приняв меры, которые, вероятно, будут значительно дешевле, чем стоимость этих систем для Соединенных Штатов, пишет RAND.

«И это действительно так. Американцы могут вложить в космос и ПРО просто невообразимые, немыслимые средства, но ответными ассиметричными шагами Москвы все это будет сведено к нулю, причем российский контрмеры окажутся на порядок, а то и на два дешевле», — пояснил Макиенко.

Вашингтон может подтолкнуть Россию к дорогостоящей гонке вооружений, выйдя из режима контроля над ядерными вооружениями, но выгоды вряд ли перевесят возможные расходы США. Финансовые затраты на гонку ядерных вооружений, вероятно, будут такими же высокими для Соединенных Штатов, как и для России, и, возможно, даже более высокими. Но более серьезные будут политические и стратегические утраты, полагают в RAND.

Расширение боевых возможностей ВМС США и союзных военно-морских сил, увеличения их присутствия в морях и океанах, окаймляющих Россию, может вынудить Россию увеличить свои военно-морские инвестиции, отвлекая средства из потенциально более опасных для Москвы сфер. Но размер инвестиций, необходимых для воссоздания настоящего военно-морского потенциала, делает маловероятным, что Россия пойдет на подобные решения, считают в RAND.

Наращивание группировок ОВМС НАТО в Черном море будет означать для России развертывание соответствующей оборонительной системы для предотвращения доступа кораблей альянса в этот регион. Возможно, это будет в форме наземных противокорабельных ракет большой дальности. Это поднимет цену обороны российских баз в Крыму, считают в RAND.

Россия, безусловно, развернет активную дипломатическую и информационную кампанию, чтобы отговорить прибрежные страны НАТО и государства, не входящие в НАТО, участвовать в подобных мероприятиях. Кроме того, действовать на Черном море в политическом и материально-техническом плане для ВМС США гораздо сложнее, чем для ВМФ России. Это также более опасно для американских моряков в плане возможного вооруженного конфликта на Черном море.

Увеличение вооруженных сил США в Европе, наращивание наземного потенциала европейских членов НАТО и развертывание большого количества сил НАТО на границе с Россией, вероятно, окажут лишь ограниченное влияние на сдерживание России.

Увеличение размера и частоты учений НАТО в Европе может помочь повысить боеготовность и сдерживание, но вряд ли это приведет к дорогостоящим ответным действиям со стороны России, если учения также не послужат опасным сигналом для Кремля в плане возможного конфликта.

Крупномасштабные учения НАТО, проводимые вблизи границ России, и учения, в которых используются контрудары или наступательные сценарии, могут восприниматься как демонстрация намерения и готовности перейти в случае конфликта к сугубо наступательным операциям. Например, учения НАТО, имитирующие контрудар с целью возвращения территории НАТО, потерянной для наступающих российских войск, могут выглядеть как учение по подготовке к вторжению на часть российской территории, например, в Калининград.

Разработка, но не развертывание ракеты средней дальности может привести Россию в соответствие с Договором о РСМД, но может также ускорить российские ракетные программы. Выход из этого договора и создание ракет, но не развертывание их в Европе мало что добавят к возможностям США и, вероятно, побудят Россию к развертыванию таких ракет самим.

Дальнейший шаг по развертыванию ракет в Европе, если предположить, что союзники по НАТО к этому готовы, также почти наверняка вызовет ответную реакцию России.

В то же время, полагают аналитики, Россия не стремится к военному паритету с Соединенными Штатами и, таким образом, может просто не отвечать на некоторые действия США. Другие действия США в военной сфере (например, позиционирование сил ближе к России) могут в конечном итоге оказаться более дорогостоящими для США, чем для России, пишет RAND.

«Нам нет нужды втягиваться в гонку вооружений и зеркально отвечать на шаги Соединенных Штатов, тем более стремиться к паритету с Пентагоном. Наши шаги должны быть ассиметричными, относительно недорогими и, более того, наша задача — заставить двигаться США в невыгодных для них направлениях, тем самым изматывая американский ОПК», — подчеркивает генерал Запаренко.

В заключении доклада RAND Отмечает, что, несмотря на эти уязвимости и опасения, Россия остается мощной страной, которой все еще удается быть конкурентом США в нескольких ключевых областях. Признавая, что некоторый уровень конкуренции с Россией неизбежен, исследователи амеркианского центра провели качественную оценку возможных вариантов действий, которые могут привести к сдерживанию и дисбалансу России. Такие варианты, связанные с новыми затратами Кремля, могут наложить на Россию новое бремя, в идеале более тяжелое, чем на Соединенные Штаты для реализации этих вариантов.