Доисторический камень с рисунком зубра нашли во Франции 10.06.2019, 18:58

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Иллюстрационное фото

Ему 12 тысяч лет.

В городе Ангулем на юго-востоке Франции археологам удалось найти кусок известняка, покрытый разнообразными изображениями. Предполагается, что что рисунки были сделаны около 12 тысяч лет назад и изображают, в том числе животных — лошадь, зубра и других, передает mk.ru.

Фото: Denis Gliksman / INRAP.

В распоряжении специалистов из Национального института превентивных археологических исследований оказалась плита размерами 18 на 25 сантиметров, достигающая 3 сантиметров в толщину. На ней, по мнению ученых, изображены пять травоядных животным. Вероятнее всего, их нарисовали представители азильской археологической культуры, существовавшей на данной территории 12-14 тысяч лет назад. По словам ученых, на месте, где обнаружена плита, могла располагаться охотничья стоянка представителей этой культуры. Помимо животных, на плите можно увидеть характерный для этой культуры орнамент.