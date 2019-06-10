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Доисторический камень с рисунком зубра нашли во Франции

  • 10.06.2019, 18:58
  • 1,837
Иллюстрационное фото

Ему 12 тысяч лет.

В городе Ангулем на юго-востоке Франции археологам удалось найти кусок известняка, покрытый разнообразными изображениями. Предполагается, что что рисунки были сделаны около 12 тысяч лет назад и изображают, в том числе животных — лошадь, зубра и других, передает mk.ru.

Фото: Denis Gliksman / INRAP.

В распоряжении специалистов из Национального института превентивных археологических исследований оказалась плита размерами 18 на 25 сантиметров, достигающая 3 сантиметров в толщину. На ней, по мнению ученых, изображены пять травоядных животным. Вероятнее всего, их нарисовали представители азильской археологической культуры, существовавшей на данной территории 12-14 тысяч лет назад. По словам ученых, на месте, где обнаружена плита, могла располагаться охотничья стоянка представителей этой культуры. Помимо животных, на плите можно увидеть характерный для этой культуры орнамент.


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