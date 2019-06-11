Валерий Мельников: C Северной Ирландией нужно сыграть, как Нойер против Ковалева - технично и зрелищно 11.06.2019, 18:19

Матч Беларусь - Северная Ирландия состоится сегодня на «Борисов-Арене» и начнется в 21:45.

Обладатель золота чемпионата СССР-1982 в составе минского "Динамо" Валерий Мельников поделился ожиданиями перед отборочными матчем чемпионата Европы-2020 Беларусь — Северная Ирландия, который пройдет сегодня, 11 июня, в Борисове.

- Сегодня поединок с Северной Ирландией. И первое, что нужно сделать, — сбросить оковы. Выйти и просто сыграть в футбол. Как Мануэль Нойер против Юрия Ковалева — технично и зрелищно. Думаю, должны появиться в стартовом составе Павел Нехайчик с Игорем Стасевичем, которых Игорь Криушенко, судя по всему, решил приберечь и не бросать под немцев. Хотя какой в этом смысл, лично мне не совсем ясно — бороться на всю катушку нужно в каждой встрече, наша задача в данной ситуации играть для зрителей, а не на результат.

Обидно будет уступить четвертый раз подряд. Тем более дома. Да еще команде Северной Ирландии. Отступать некуда. Дело идет о чести и достоинстве, — приводит слова Мельникова sb.by.