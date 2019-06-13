В Польше приземлился первый серийный электросамолет 1 13.06.2019, 19:02

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Pipistrel Alpha Electro - это первый в мире ультралегкий самолет серийного производства с электродвигателями.

«Утром, 12 июня на аэродроме Варшава-Бабице в районе Бемово впервые в истории приземлился электрический самолет серийного производства. Pipistrel Alpha Electro построен в Словении, а в польскую столицу прилетел из Вроцлава, посетив по пути Гливице и Ченстохову. Погодные условия были отличные, полет прошел гладко», - сообщает Октавия Кромер, корреспондент издания Gazeta Wyborcza в статье «Pipistrel, то есть, будущее», передает «Радио Польша».

Полет организовала энергетическая фирма Fortum, которая является оператором глобальной сети зарядки электромобилей, а в Польше поставляет электричество и тепло жителям Нижней и Верхней Силезии.

По словам пресс-секретаря фирмы Fortum Яцека Лаврецкого, «такого полета еще никто до этого не совершил». Варшава должна была стать финишной остановкой, но организаторы решили продлить воздушное путешествие до Гданьска.

Двухместный Pipistrel Alpha Electro - это первый в мире ультралегкий самолет серийного производства (его вес всего 472, 5 кг) с электродвигателями. Их зарядка в аэропорту занимает один час, в них меньше подвижных элементов, поэтому в отличии от топливных двигатетелей они реже выходят из строя», - констатирует Октавия Кромер.