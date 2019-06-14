Глава Центрального банка РФ: Мы ведем переговоры с Беларусью о единой валюте 14.06.2019, 16:28

Эльвира Набиуллина рассказала, на какой стадии находятся переговоры.

Переговоры РФ и Беларуси по переходу на единую валюту ведутся, но они еще на начальной стадии, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, сообщает РИА "Новости".

"Что касается переговоров с Беларусью, они действительно ведутся, но на очень начальной стадии. Я напомню, что у нас в "союзном договоре" речь шла о возможном переходе и к единой валюте", - рассказала она.

"Но еще раз, мы еще на начальной стадии обсуждений, и конечно пока речь не идет о том, чтобы распространять это на другие страны", - добавила она.