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В Гренландии за сутки растаяло два миллиарда тонн льда

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  • 15.06.2019, 12:50
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Основной причиной таяния льдов считают глобальное потепление.

14 июня подтаяло 40% всей территории Гренландии, а всего растаяло два миллиарда тонн льда. Об этом сообщает CNN

Канал называет такое количество растаявшего льда «очень необычным», так как обычно пик сезона таяния в регионе приходится на июль.

Специалисты уточняют, что резкое увеличение масштабов таяния льда уже происходило в рекордном по теплу 2012 году, когда практически вся территория региона подверглась таянию.

То, что два миллиарда тонн льда растаяло уже в июне может привести к новому антирекорду по итогам 2019 года, считают эксперты. Кроме того, в этом году сезон таяния начался в апреле — на три недели раньше, чем в 2012 году.

Собеседники CNN винят в усиленном таянии погодные условия, в частности потоки теплого, влажного воздуха из Центральной Атлантики.

В исследовании американских ученых, опубликованном в январе, утверждалось, что льды в Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем считалось до этого. Оказалось, что льды тают не только юго-востоке и северо-западе острова, но и на юго-западе. По информации со спутников НАСА, в 2002-2016 годах Гренландия теряла по 280 миллиардов тонн льда каждый год. 

Основной причиной таяния льдов считают глобальное потепление, вызванное в том числе и деятельностью человека.


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