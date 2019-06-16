Простые способы, чтобы охладить автомобиль в жару без кондиционера 1 16.06.2019, 15:17

Хитростей тут нет, достаточно вспомнить школьные уроки физики.

Как охладить салон автомобиля, если он в жару простоял пару часов на солнцепеке? Конечно, тут нужен кондиционер, но и без него есть варианты.

Скажем сразу: без кондиционера снизить температуру ниже забортной вряд ли удастся, но во многих случаях и это – большой успех. Поскольку в закрытом салоне уже через час-полтора пребывания автомобиля на солнце температура достигает 60 градусов. И это при забортных 30 градусах, пишет auto.24tv.ua.

Предлагаем вам несколько советов на эту тему. Никаких особых хитростей тут нет, нам было достаточно вспомнить школьные уроки физики и наложить их на многолетний опыт эксплуатации автомобилей различных типов.

Окна настежь!

Жара в салоне – это не просто дискомфорт, высокая температура влияет на способность водителя управлять автомобилем: нарушается концентрация внимания, повышается время реакции, раньше приходит усталость. Кроме того, разогретый пластик может выделять те или иные вещества, не самые полезные для организма. Поэтому лучше не начинать движение, когда машина представляет собой мобильную сауну.

Первым делом, нужно освободить салон от горячего воздуха, для чего просто откройте все двери, а у хэтчбека – еще и багажник. Достаточно одной минуты, даже если не наблюдается и малейшего ветерка, чтобы разогретый воздух (его плотность ниже) за счет конвекции покинул вашу кабину.

Но в целом этого недостаточно, поскольку в интерьере остается еще много вполне массивных элементов, нагретых до тех же 60о С – сиденья, торпедо со всей начинкой, ковер, обивка дверей и потолка. Чтобы все это остыло, нужно больше времени и более-менее заметное движение воздуха.

В тень!

Тут желательно переехать в тень или в место, продуваемое хотя бы легким ветерком. Если такой возможности нет, пусть машина постоит со всеми открытыми дверями минут 5 – 10. Горячий руль и сиденье можно протереть мокрым платком, испаряющаяся с поверхности влага охладит баранку и обивку кресла так, чтобы их можно было касаться без опаски.

Быстрее салон остынет в движении, при работающей штатной вентиляции и при открытых окнах. Эффективнее всего на ходу салон проветривается, когда открыты не все окна, а “по диагонали” – например, в правой передней двери и левой задней, но честно говоря, разница тут невелика. Очень эффективное средство – поворотные форточки в дверях, они позволяют создать заметный напор воздуха при небольшой скорости движения, но увы, на современных автомобилях их редко встретишь.

Вентилятор системы отопления (регулятор температуры на минимум!) включите на максимальные обороты, а регулятор потоков направьте в ноги и в лицо – обычно эти каналы оказывают наименьшее сопротивление потоку воздуха.

Когда температура в салоне сравняется с забортной, частично прикройте окна до комфортного состояния – как в плане сквозняков, так и в смысле акустики, ведь на скорости опущенные стекла создают шум.

Рекомендация от Авто24

Чтобы не приходилось бороться с шестидесятиградусной жарой в машине, не допускайте такого нагрева салона. Эффективный способ – оставить приоткрытыми боковые окна, проверено, что это снижает температуру в запаркованной машине на 10о С.

Увы, этот вариант плохо согласовывается с криминогенной обстановкой на большинстве локаций, где мы оставляем свои автомобили. Поэтому если нет возможности оставить машину надолго в тени, защищайте машину от парникового эффекта – закрывайте стекла светоотражающими шторками или подручными средствами: – газетами, большим платком, пледом.