Мошенники взламывают соцсети белорусов и похищают крупные суммы 3 16.06.2019, 21:05

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Хакеры разными способами узнают необходимые им данные.

В последние дни мая в милицию поступило 7 заявлений по поводу взломов личных страниц лидчан в соцсетях. 5 из этих случаев закончились крупным похищением денег! Общий улов злоумышленников – более 6 тысяч рублей, пишет сайт newgrodno.by.

Мошенничество происходит по классическому сценарию. В социальной сети приходит сообщение от друга, который срочно нуждается в финансовой помощи. Кому-то нужно купить билеты, кому-то пополнить баланс телефона или перевести деньги на электронный кошелек. Подозрения у пострадавших такие письма почему-то не вызывают, и они с легкостью выполняют все просьбы: написать реквизиты карты, пин-код от нее и т.д. Хотя не раз говорилось о том, что эти данные – конфиденциальная информация, передавать которую третьим лицам категорически запрещено.

Особо отличился в этот раз жительгорода, который подарил неизвестным почти 4 тысячи рублей. Ему пришло сообщение от друга, страницу которого взломали. Тот просил денег. Лидчанин сообщил «товарищу», что владеет 4 картами трех разных банков, и указал, в каких именно финансовых учреждениях обслуживается. Потом он передал реквизиты двух карточек, на которых денежных средств не было. По просьбе «друга» он сообщил ему и свои паспортные данные, абонентский номер, а также все пароли и коды, которые приходили на телефон в виде СМС. Таким образом мошенники смогли от имени беспечного лидчанина зарегистрировать личный кабинет в интернет-банкинге на остальных двух картах и похитили все деньги.

Как хакеры узнают необходимые им данные? В качестве примера приведем реальный случай. Мошенники взломали страницу лидчанки. От ее имени была создана беседа, в которую были приглашены все ее друзья. Первое сообщение в этой беседе было следующее: «Всем привет, сначала прочитайте, а потом уже решайте, помогать или нет) я участвую в конкурсе, ахахах да в таких глупых мероприятиях короче говорят мне нужно чтоб вы меня поддержали всего 1 минута дела вот это голосование» (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. автора). Далее была указана ссылка, при переходе по которой появлялась вкладка с сайтом для голосования. При нажатии «к участникам» открывалось окошко, в нем были ссылки на два профиля – лидчанки и ее соперницы. Причем возле каждой из них уже было энное количество голосов.

Следующий шаг, который запрашивала система, – кликнуть «проголосовать». При нажатии появлялось окошко, имитирующее реальную главную страницу соцсети «ВКонтакте», где нужно было авторизоваться, т.е. ввести свой логин и пароль.

Как только вы их вводите и кликаете «голосовать», мошенники получают все ваши данные. А при помощи специальных программ они могут узнать и другую информацию о вас.

Комментирует Максим Пасюта, старший оперуполномоченный ГРПСВТ Лидского РОВД:

«Напоминаю еще раз, что нужно внимательно относиться к сообщениям подобного характера. Если вы получили письмо с просьбой о помощи – перевести деньги, проголосовать и т.д., не поленитесь связаться с отправителем и всё уточнить. Не передавайте через соцсети данные банковских карточек и пароли – даже вашим знакомым! Помните, ваша доверчивость – отличная возможность наживы для мошенников!»