Польско-американское стратегическое партнерство набирает обороты 16.06.2019, 22:10

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ФОТО: KRZYSZTOF SITKOWSKI/KPRP

Визит Анджея Дуды в США дал первые результаты.

Директор Центра стратегического анализа Вальдемар Парух рассказал «Радио Польша» о первых результатах визита президента Польши в США.

Визит польского президента Анджея Дуды в США, начавшийся в среду 12 июня, является сверхважным для Польши, поскольку благодаря ему Варшава возводит свое партнерство с Вашингтоном в ранг стратегического не в плане риторики, а в плане действительности. Так, в ходе встречи Анджея Дуды с американским президентом Дональдом Трампом подписано соглашение о расширении присутствия американских войск в Польше. США планируют дополнительно отправить в Польшу около 1000 солдат. Хотя, возможно, эта цифра увеличится до 2000 военных. Будет создана современная инфраструктура для нужд американских войск. Речь идет о казармах, складах боеприпасов, медицинском учреждении и аэродромах.

Кроме военных вопросов польская делегация также уже подписала ряд важных документов с американской стороной в других сферах. Речь идет о соглашении об увеличении поставок сжиженного газа в Польшу, меморандум о сотрудничестве в области атомной энергетики, соглашение об усилении сотрудничества в области предотвращения и борьбы с организованной преступностью, что приближает Польшу к безвизовому режиму с США.

Первые дни визита Анджея Дуды, который завершится в понедельник, 17 июня, прокомментировал Вальдемар Парух, директор Центра стратегического анализа:

- Что на данный момент мы уже знаем об этом визите? Необходимо отделить от него дипломатическое сопровождение. Хотя, понятное дело, жесты важны, поскольку потом из них многие пытаются извлечь какую-то информацию. Что касается конкретики, то, безусловно, будет увеличение американского военного присутствия в Польше. Дональд Трамп выслал миру четкий сигнал, что Центральная Европа является сферой его интересов. Очевидно это касается Польши и Румынии. Американцы мыслят категориями регионов и не обязательно категориями отдельных государств. Уже давно советник одного из американских президентов считал Польшу осью в политических спорах. Эти геополитические споры возродились в контексте политики, которую открыто ведет Россия с 2007-2008 года. 2007-й год — это Мюнхенская конференция, когда Путин бросил вызов США, а 2008-й это первый удар россиян по Грузии. То есть, речь идет о возобновлении имперской политики.

Очередным очень важным аспектом визита Анджея Дуды в Америку является декларация о существенном усилении польского военного потенциала, которая, скорей всего, будет воплощена в жизнь. Это результат четырех лет политики партии «Право и справедливость», когда реализуются очередные соглашения по вооружению польской армии, что делается по очень простой причине. В НАТО для того, чтобы была запущена статья пятая, гласящая о коллективной обороне территории членов Альянса, необходимо иметь свою армию и выдержать первый удар какого-либо противника. Государства, которые исчезают в результате военной катастрофы, потом не особо могут рассчитывать на помощь союзников. В такой ситуации эту помощь очень сложно получить.

Эксперт отмечает, что Польше еще предстоит провести изменения в военной доктрине и стратегическом планировании:

- Напомню, что политическая сила, которая пришла к власти, в результате выборов в 2015 году, унаследовала такую военную политику, вследствии которой в стратегическом плане половина Польши была обречена. Имею ввиду отсутствие обороны в случае агрессии. Речь о землях между реками Висла и Буг. В то же время, принципиальные изменения, осуществленные после 2015 года, сделали эти территории очень важными с точки зрения гипотетического удара с восточного направления.

Нужно также сказать об очередных шагах, оглашенных американцами, в плане их участи в таком важном для Польши вопросе, который касается гражданской экономики, каковым является ядерная энергетика, что принципиально важно для экономического потенциала Польши. Через 20-30 лет возникнет вопрос кардинальной перестройки структуры энергоисточников. Сегодняшнее правительство очень хорошо к этому готовится. Всего этого нельзя делать революционным способом. Дело в том, что она сложилась определенная энергетическая структура и очевидно, что в среднесрочной перспективе нам будут необходимы инвестиции в ядерную энергетику.

Очевидно, что нас еще ожидают два важных вопроса в плане технологий. Первый вопрос – это программа сети 5G. Нашу страну ожидает революция в сфере мобильной связи и информационных сетей. Правовая база уже готова. Американцы обладают технологиями в этой области. Китайцы тоже обладают технологиями, но в их случае возникают вопросы геополитического характера. Для нас это проблема, тем более, что китайские корпорации являются одновременно инструментами внешней политики в руках китайского государства. Проще говоря, они собирают информацию обо всем и вся. Американцы тоже собирают информацию, но в геополитической игре, которую ведет Варшава, несомненно США значительно важнее КНР.

Очередной важный вопрос – в Польше создается Агентство медицинских исследований. Соответствующий закон уже принят. В этом смысле мы нуждаемся в усилении в области медицинских технологий. Фармацевтическая область, оборудование и медицинские технологии – это прежде всего США. Без американской помощи сложно говорить о выходе нашей медицины на высокий европейский уровень.

Вальдемар Парух также обратил внимание на очень важные имиджевые и символические аспекты визита польского президента в США:

- Очень существенным моментом, который имел резонанс, являются неоспоримые доказательства симпатии Трампа не только в отношении Польши, поскольку он это продемонстрировал еще во время своего визита в Варшаву, а огромная симпатия в отношении президента Анджея Дуды и его супруги. Это что-то, что журналисты подхватывают и распространяют, поскольку это добавляет красок каждому визиту.

Кроме этого стоит отметить декларацию Трампа о его приезде в Польшу в сентябре на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Конечно, было бы хорошо, чтобы он приехал на памятные мероприятия 17-го, а не 1 сентября. Ведь тогда бы мир впервые узнал, что Польша подверглась нападению с восточной стороны. Понимание этого факта нету не то, что среди широкой общественности, но и среди историков. Вторая мировая война часто сводится к войне Германии и Италии против коалиции англо-французско-американской коалиции, а Советский Союз в первые месяцы Второй мировой войны находится где-то в тени. А это не правда - СССР начал войну в сентябре 39-го нападением на Польшу.

Визит Трампа в Польшу очень важен. Необходимо подчеркнуть, что 10 лет назад, когда отмечалась 70-я годовщина начала войны, Запад высылал совсем другие сигналы, нежели сейчас. США на церемониях были представлены на относительно скромном дипломатическом уровне. То же самое касалось французской и британской делегации, но приехал Путин и Ангела Меркель. Было такое впечатление, что мы остались одни на одни с государствами, которые не играли особо позитивной роли во время войны.