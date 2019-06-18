Беларусские руководители будут собирать бутылки и макулатуру 1 18.06.2019, 16:44

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От этого будут зависеть их премии.

Согласно постановлению Совета Министров РБ, премии руководителей предприятий и организаций в стране теперь будут напрямую зависеть не только от экономических показателей, но и от того, сколько макулатуры и отходов стекла соберут их подчиненные, пишет «Зеленый портал».

Как сообщает «Экономическая газета», постановление вступило в силу 16 июня текущего года. Оно касается, прежде всего, руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе.

Согласно документу, руководителям этих организаций будут устанавливаться в числе выплат стимулирующего характера «единовременные вознаграждения не только за выполнение заказа на поставку (заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) нужд, но и заказа на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона и отходов стекла для республиканских государственных нужд в размере не более двух окладов включительно».