В Польшу с первым официальным визитом прибудет избранный президент Литвы 19.06.2019, 17:13

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа прибудет в Варшаву спустя несколько дней после инаугурации.

В Польшу с первым официальным визитом прибудет избранный президент Литвы Гитанас Науседа, который прибудет в Варшаву спустя несколько дней после инаугурации – 16 июля, передает «Радио Польша».

По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, в ходе визита литовского президента в Польше традиционно будут затронуты вопросы обороны и безопасности, транспорта, а также энергетики.

Линас Линкявичюс добавил, что, помимо Польши, новый президент Литвы намерен также посетить другие балтийские страны и государства ЕС и НАТО. Он также отметил, что избранием Гитанаса Науседы внешняя политика Литвы сохранит прежний курс, но могут появиться «тактические замечания».

Инаугурация нового президента Литвы состоится 12 июля.