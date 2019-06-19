Названы лучшие города Европы для семейного отдыха в 2019 году 19.06.2019, 17:27

Возглавляет рейтинг Рим.

Торговая компания Play Like Mum составила рейтинг европейских городов, идеально подходящих для семейных поездок в этом году, пишет tio.by.

Эксперты оценивали число семейных номеров в гостиницах, стоимость самых недорогих из них, количество достопримечательностей, которые интересны всей семье, уровень безопасности и количество осадков в году.

Лидером списка стал Рим. В итальянской столице имеется свыше 4 000 семейных номеров, их стоимость начинается от 323 евро на семью из четырёх человек за две ночи. Число достопримечательностей, которые интересно посетить всем членам семьи, — 508. Среднее число дождливых дней в году — 83.

На втором месте — Лиссабон. Здесь 1712 семейных номеров (их цена — от 306 евро), 84 дождливых дня в году и 272 туробъекта. Третье место принадлежит Мадриду. В столице Испании 1000 номеров для семей по цене от 293 евро, а дождливым окажется только 61 день в году.

Кроме них, в ТОП-10 вошли также хорватский Загреб, Прага, Лондон, Гданьск в Польше и Афины.

Также эксперты выделили ряд городов с самыми дешевыми семейными номерами: Киев, Сараево, София, Тирана и Москва, где можно остановиться семьёй за 79-125 евро за две ночи.