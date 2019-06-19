В Берлине решили заморозить цены на аренду жилья на пять лет 19.06.2019, 18:09

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Так власти борются с резким подорожанием аренды жилья в городе.

Власти Берлина одобрили план заморозки арендной платы в столице Германии на ближайшие пять лет, передает русская служба BBC.

В последние годы стоимость аренды жилья в городе резко выросла.

Как ожидается, законопроект будет принят в январе 2020 года. Под его действие попадут 1,4 млн квартир и домов. Новостройки и социальное жилье закон не затронет.

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В среднем ежемесячная аренда квартиры в Берлине сейчас обходится примерно в 1100 евро.

Берлин - не самый дорогой город в этом плане. По данным сайта housinganywhere.com, его опережают Барселона, Роттердам, Милан и Лондон, а в самой Германии - Мюнхен, Гамбург и Франкфурт.

Лондон - бесспорный чемпион Европы по дороговизне: по оценке лондонской Evening Standard, трехкомнатная квартира в не самом престижном, но центральном районе Сазерк (где находится, в частности, Тейт Модерн) обходится в 1573 фунта (1970 евро) в месяц.

Однако стоимость аренды жилья в Берлине только за первый квартал этого года выросла на 7%, а за прошедшие десять лет - вдвое: благополучная экономика привлекает в крупные города все больше людей, как из самой Германии, так и из остальной Европы.

AFP

В центре Берлина последние годы идет постоянное строительство

За событиями в Берлине внимательно наблюдали по всей Германии - проблема недоступной арендной платы затронула и другие города страны. Теперь законопроект будет поставлен на голосование в региональном парламенте.

Социал-демократы, находящиеся у власти в Берлине, предлагают заморозить арендную плату по всей стране. А наиболее радикально настроенные жители требуют экзотических решений.

Дженни Хилл. Корреспондент Би-би-си в Берлине:

- В моем районе на фонарных столбах появились объявления - фото молодой пары, профессиональных фотографов, которые обещают бесплатную фотосессию домовладельцу, который согласится сдать им квартиру.

В этом нет ничего необычного. Недавно одна женщина обещала регулярно печь пирожки тому, кто сдаст ей квартиру.

Берлин не успевает строить новое жилье, чтобы вместить постоянно растущее население. На объявление о сдаче квартиры обычно откликается более 100 потенциальных клиентов.

Растущий спрос толкает цены вверх: корпоративные инвесторы покупают старое или пришедшее в негодность жилье, чтобы отремонтировать его и сдавать. И многим берлинцам приходится покидать насиженные места, которые становятся им не по карману.

Это проблема не только Берлина, который остается сравнительно дешевым по сравнению, скажем, с Мюнхеном. Настолько, что Ангела Меркель недавно пообещала принять меры по борьбе с проблемой, все больше занимающей электорат.

Несколько месяцев в Берлине возникло движение Expropriate Deutsche Wohnen & Co. - по названию крупнейшей в столице частной компании недвижимости.

Активисты предлагают изымать жилье у крупных домовладельцев, которым принадлежит более трех тысяч квартир, и перераспределять его.

Из примерно двух миллионов съемных квартир в Берлине Deutsche Wohnen принадлежит 110 тысяч, вторая по размеру компания Vonovia владеет 44 тысячами квартир.

Критики указывают, что ситуация на рынке недвижимости в разных районах страны заметно отличается.

Харальд Симонс из Университета Лейпцига называет инициативу "совершенно абсурдной" и подчеркивает, что примерно 70% всей недвижимости в Германии, предназначенной для аренды, принадлежит небольшим домовладельцам, в собственности которых от двух до 20 квартир.

Такая деятельность, считает эксперт, может отпугнуть инвесторов, к тому же дорого обойдется налогоплательщикам - по оценкам берлинских властей, примерно в 36 млрд евро.

Мэр города Михаэль Мюллер сказал: "Когда люди узнают, во сколько миллиардов это обойдется, многие из них посмотрят на это другими глазами".

Лучшее решение — строительство?

Канцлер Германии Ангела Меркель из партии ХДС согласна с партнерами по коалиции из СДПГ: нехватка доступного жилья представляет проблему, которую надо решать. Но она считает, что нужно другое решение - больше строить нового жилья.

Если Берлин одобрит новый план, он будет введен в действие задним числом с 18 июня этого года - чтобы не дать возможности домовладельцам резко повысить аренду в ближайшие полгода. Хотя некоторые из них не стали ждать и подняли арендную плату своим жильцам накануне голосования.

Многие компании, владеющие недвижимостью, также подвергли проект критике. По их мнению, он не позволит домовладельцам вкладывать достаточные средства в реконструкцию жилого фонда и приведение его в соответствие с более строгими экологическими стандартами.

К тому же в законопроекте заложены разнообразные исключения - в частности, для новостроек, стоимость аренды в которых может подскочить.

А немецкие застройщики еще обращают внимание на такие цифры: стоимость строительства в стране с 2005 года выросла на треть, в то время как в соседних Нидерландах - всего на 6%.