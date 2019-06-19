Видеофакт: Поляк ездил на танке Т-55 по ночному городу 19.06.2019, 18:25

Иллюстрационное фото

Он пытался провести экскурсию для друзей.

Житель городка Паенчно в Лодзинском воеводстве Польши катался пьяным по городу на советском среднем танке Т-55. С его помощью он пытался провести ночную экскурсию для друзей, пишет Twoje Pajeczno.

Инцидент произошел в четверг, 13 июня. Дежурный офицер полиции в Паенчно получил информацию, что по одной из главных улиц города едет танк. Действительно, на улице Мицкевича полицейские обнаружили припаркованный на проезжей части танк и людей рядом с ним.

Вскоре выяснилось, что 49-летний местный житель, которому принадлежала боевая машина, сел на место механика-водителя и вез своих друзей на броне с экскурсионными целями. Тест выявил, что мужчина нетрезв.

Расследование выявило, что танк изначально перевозился на прицепе, но тот сломался. После этого нетрезвый хозяин принял решение поездить на Т-55 уже «своим ходом». При этом танк не застрахован, а мужчина не имеет права им управлять. За танковую экскурсию хозяин может быть осужден сразу по двум статьям: до 2 лет за вождение в нетрезвом виде и до 8 лет за создание опасности аварии.