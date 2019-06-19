Профсоюзы мира внесли Беларусь в черный список 5 19.06.2019, 19:05

Беларусь вошла в категорию стран, где трудящимся не гарантируется соблюдение их прав.

По версии индекса глобальных прав 2019 года, который ежегодно составляет Международная конфедерация профсоюзов, Беларусь вошла в категорию стран, где трудящимся не гарантируется соблюдение их прав, передает naviny.by.

Страны в индексе разделены на шесть категорий. В наилучшую — первую — категорию попадают государства, где фиксируются эпизодические нарушения прав, вторую — повторные нарушения, третью — регулярные нарушения, четвертую — постоянные, пятую — страны без гарантии соблюдения прав, пятую с плюсом — страны без гарантии соблюдения прав вследствие несовершенства законов.

Вместе с Беларусью к пятой категории отнесены еще 33 государства.

В наихудшую категорию включены девять африканских и ближневосточных государств, в наилучшую — двенадцать (одиннадцать стран Северной, Центральной и Южной Европы, а также Уругвай).

В отчете по индексу говорится, что в Беларуси, как и в Казахстане, «власти продолжали репрессировать независимые профсоюзы, преследуя и приговаривая профсоюзных лидеров по сфабрикованным обвинениям».

Международная конфедерация профсоюзов собирает данные о нарушениях прав трудящихся в мире около 40 лет. В этом году МКП в шестой раз представила результаты своего исследования в виде глобального индекса, который определяется по 97 показателям и учитывает уровень защиты трудовых прав на законодательном уровне и на практике. Это исследование предназначено для представителей бизнеса и правительств.