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ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира-2022 из Катара

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  • 19.06.2019, 19:47
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В ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки форума.

ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира-2022 из Катара в другую страну, передает pressball.by.

Как сообщает TNT Sports, в ФИФА проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки форума.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.

На право проведения чемпионата мира-2022 претендовали Катар, США, Корея, Япония и Австралия. Катар выиграл все четыре тура голосования, в заключительном победив США 14 голосами против 8.


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