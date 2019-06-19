Геннадий Федынич: То, что случилось в Гатово, может завтра случиться в любом регионе 2 19.06.2019, 22:32

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В Гатово рабочие добились выплаты зарплаты только благодаря забастовке.

Забастовка на предприятии. Драматическая ситуация на заводе «Проммеханика» в Гатово Минской области. Работникам не платили зарплаты более 2 месяцев. Некоторые задолженности достигают 2-3 тысяч рублей. С понедельника рабочие прекратили работу, пишет «Белсат».

Сегодня после обеда руководство пошло на уступки бастовавшим и выплатило задолженность за два месяца

Здесь людские драмы довели до отчаяния и забастовки на заводе «Проммеханика». Слесарь Николай Ламбоцкий говорит:

«Мы пообещали, что мы не будем работать, пока нам деньги не заплатят. И вот сегодня первый день начали работать. Они должны свое обещание сдержать, выплатить какие-то деньги».

Гатово – это поселение в 8 км от минской кольцевой. Поэтому люди ищут лучшей доли в столице. Евгений Косарев, охранник-вахтер:

«Хотелось бы, чтобы платили, и платили хотя бы более-менее стабильно. До этого было более-менее стабильно, были задержки незначительные, а сейчас уже два с половиной месяца – это уже очень много, поэтому люди разбегаются, естественно».

Завод «Проммеханика» производит промышленное оборудование. По словам рабочих, задержка выплат объясняется задолженностью клиентов. Среди партнеров завода называются «Беларуськалий», «Мозырьсоль», «Гранит», «Пинскдрев», «Ивацевичидрев» и другие.

Однако с марта на «Проммеханике» зарплаты задерживают или платят частями. Издание «Белорусский партизан» рассказывает о подобной проблеме и на Борисовском заводе «Автогидроусилитель».

Лидер Независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

«То, что случилось в Гатово, оно может завтра случиться и в любом регионе. Потому что и статистика показывает, что не все в свое время выплачивают зарплату. И я считаю, что это не только проблема руководителей этих предприятий, а проблема той экономической ситуации, в которой работают сегодня предприятия».

На «Проммеханике» профессионального союза нет. А также нет и веры, что если бы он был, то на что-то бы влиял. Помощью может стать профсоюз независимый. Тем более, как считает Геннадий Федынич, проблемы будут только нарастать:

«Если, руководители, вы не можете работать в этом состоянии, то соберитесь и скажите: «Александр Григорьевич, мы не можем работать, мы заложники системы, а за нами – заложники рабочие. Больше мы так не можем». Что, слабо сказать правду? Тогда заложники – рабочие. Рабочие говорят сейчас правду: «Мы работать больше за бесплатно не будем!»