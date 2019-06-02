Цена на нефть падает, а на бензин растет 2.06.2019, 20:10

Глупо спорить с очевидным.

Нефтяные котировки пошли вниз: стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent впервые с 13 февраля опустилась ниже уровня 63 USD за баррель. Однако это пока никак не сказывается на ценовой стратегии концерна «Белнефтехим», пишет «Экономическая газета».

Конечно, там признают, что цены на нефть снижаются – было бы глупо спорить с очевидным. Однако пресс-служба концерна напомнила, что цены пошли вниз только в последнюю неделю, и даже в самом ее конце. При этом средняя цена на североморскую нефть за май, по данным белорусских нефтехимиков, составила 71 USD за баррель. Более того, цена на российскую нефть марки Urals, которую и покупают наши нефтеперерабатывающие заводы, выросла с начала года на 17% по отношению к январю текущего года. При этом с начала года цены на белорусских АЗС увеличились лишь на 9,1%.

Как говорится, почувствуйте разницу. Таким образом, как бы ни падали мировые цены на нефть, пока белорусские НПЗ не компенсируют свои затраты, сценарий повышения розничных цен на моторное топливо «на копейку каждое воскресенье» будет продолжать действовать.

В результате со 2 июня т.г. цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,58 BYN за 1 литр, АИ-95-К5-Евро – 1,69 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,90 BYN, а дизтоплива – 1,69 BYN за 1 литр.

Пока исполняется прогноз – цену на 95-й бензин и дизтопливо в 1,7 BYN ожидаем уже в следующее воскресенье, 9 июня.