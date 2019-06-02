Экономист: Цена на бензин в Беларуси сравняется с соседями 10 2.06.2019, 21:52

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Топливо подорожает на десятки процентов.

Опять на копейку дороже. С сегодня наши водители заплатят за литр 92-го бензина 1 рубль 58 копеек; за литр 98-го - 1 рубль 90 копеек, а дизельного топлива - 1 рубль 69 копеек. С начала года «Белнефтехим» повышает цены уже в пятнадцатый раз, cообщает «Белсат».

Экономист Сергей Балыкин считает: «Цена будет подниматься до тех пор, пока не сравняется с ценами в соседних государствах. В Беларуси, за исключением России, - самый дешевый бензин из всех наших соседей ».

Стоимость АИ-95

МОСКВА - $ 0,70

МИНСК - $ 0,80

КИЕВ - $ 1,04

ВАРШАВА - $ 1,37

ВИЛЬНЮС - $ 1,43

Действительно, дешевле, чем у нас - бензин только в России. Чтобы достичь украинского уровня, цены на топливо должны вырасти на четверть, польского - более чем в полтора раза.

Сергей Балыкин заявляет: «Цена бензина у нас формируется директивным методом, спускается сверху концерном «Белнефтехим». Теоретически, она отражает затраты на производство бензина, какую-то плановую рентабельность, плюс налоги с оборота».

Вот эта плановая рентабельность падает, так как Кремль повышает цену своей нефти. Чтобы сделать топливо для своих граждан более дешевым, Москва снизила налоги для НПЗ. Для Минска же потеря доходов от налогов - непозволительная роскошь. Поэтому остается по капле пить горькую микстуру. Или копеечные повышения цен менее болезненные?

Жители Минска:

«Это незаметно, но заметно станет позже».

«Никто не чувствует, но если посмотреть из прошлого - сумма очень чувствуется».

«Чтобы бак заполнить, почти 50 рублей надо - половина твоего дохода за день».

«Когда мне будет дорого ездить, буду ездить на велосипеде. Вот и все!»

Топливо подорожает на десятки процентов, прогнозирует экономист. Единственная радость - по копейке.