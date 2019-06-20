Нардеп Андрей Тетерук о гибели Тымчука: Мы будем иметь версию убийства, замаскированного под самоубийство 4 20.06.2019, 8:49

2,047

ДМИТРИЙ ТЫМЧУК

Дмитрий Тымчук очень тщательно освещал агрессию Российской Федерации против Украины.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил журналистам, что правоохранительные органы не исключают версию убийства депутата Верховной рады, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. Его тело с огнестрельным ранением головы нашли в квартире на бульваре Перова в Киеве.

Уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", сообщает svoboda.org.

По словам Сергея Князева, в связи с гибелью Тымчука следствие рассматривает несколько версий. В их числе несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Кроме того, как заявил глава Нацполиции, рассматриваются и версии криминального характера. По данным следствия, получены свидетельские показания гражданки, которая в момент выстрела находилась в квартире.

По уточненным данным, трагедия произошла в киевской квартире Димитрия Тымчука. В момент выстрела в квартире находилась и его жена, которая сообщила о случившемся в полицию. Депутат ВР Антон Геращенко рассказал агентству УНИАН, что кроме убийства и неосторожного обращения с оружием рассматривается и версия самоубийства.

Первый заместитель председателя фракции Верховной рады "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил журналистам в кулуарах парламента, что не верит в версию несчастного случая, в результате которого погиб Дмитрий Тымчук.

"Дмитрий с 2014 года вместе с коллегами очень тщательно, профессионально, качественно освещал агрессию Российской Федерации, участие военных: офицеров, генералов, подразделений российской регулярной армии – в агрессии против Украины. И все это дает основания считать, что мы будем иметь версию замаскированного убийства под самоубийство", – предполагает Тетерук. Он призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование этого дела.

Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в Чите. Работал военным журналистом, подполковник запаса. Координировал группу "Информационное сопротивление", руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований". Был депутатом парламента восьмого созыва, входил в состав фракции "Народный фронт". Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, регулярно сообщал в социальных сетях о ситуации в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.