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Путин упомянул о «единой валюте и парламенте», отвечая на вопрос о Беларуси

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  • 20.06.2019, 15:21
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Фото: НТВ

Вопрос был поднят на прямой линии с главой Кремля.

В России во время прямой линии с Путиным задали вопрос: «Когда Беларусь и Россия будут жить в настоящем союзном государстве».

Глава Кремля ответил:

«У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государстве. Речь идет о реализации договора о союзном государстве, который был подписан много лет назад. Это не единое государство. Это не одно и тоже. Но там много элементов, вплоть до создания общего парламента, единой валюты. Что-то не было со стороны России - затормозили, что-то со стороны Беларуси. Сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко, что мы вернемся к этому договору и посмотрим, что же можно реализовать из того, что не было сделано, а во что можно внести коррективы. Экспертные группы этим занимаются», - заявил Путин.

Напомним, ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Москва и Минск ведут переговоры о единой валюте.


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