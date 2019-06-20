Видеофакт: В Тбилиси депутата РФ облили водой и забросали бутылками 7 20.06.2019, 19:37

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Сергей Гаврилов

Российский депутат убегал от активистов под охраной.

В Тбилиси общественные активисты облили водой депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и других членов российской делегации, прибывшие в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Сегодня в Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламенте. Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.

После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель Radisson на площади Первой Республики в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.

Некоторые протестующие пытались попасть внутрь здания и требовали встречи с Гавриловым. На место были мобилизованы большое количество сотрудников МВД Грузии.

В конце концов депутат Госдумы РФ и другие члены российской делегации покинули отель. Из здания их выводили под охраной уголовного и патрульной полиции. Несколько человек пытались помешать их передвижению, они облили группу водой и забросали бутылками.

По информации телеканала "Рустави 2", делегаты РФ сели в микроавтобус, который выехал к Тбилисскому аэропорту. Ожидается, что они вылетят в Москву ближайшим рейсом.

Как сообщалось, руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.