закрыть
20 июня 2019, четверг, 22:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Тбилиси массовые протесты из-за скандала с депутатом РФ в парламенте

14
  • 20.06.2019, 20:47
  • 3,964

Акции протеста также проходят в других городах Грузии.

В Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста к зданию парламента из-за скандального поведения российской делегации, прибывшей в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

Сегодня в Грузии разгорелся скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергеем Гаврилов, открыл сессию ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента.

Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они заблокировали трибуну.

После срыва заседания члены российской делегации вернулись в отель в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов длилась акция протеста, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и немедленно покинул страну.

Российская делегация в сопровождении усиленной охраны уже вылетела из Грузии.

Руководство правящей партии Грузии объяснило участие российского коммуниста в заседании "протокольной ошибкой". По данным СМИ, в связи с событиями в парламенте в отставку подаст спикер грузинского парламента.

Некоторые партии уже заявили, что намерены присоединиться к протесту и будут требовать досрочных выборов. Сообщается, что акции протеста также проходят в других городах.


популярное за неделю

Мнение

Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип
Раўненне — на Быкава!
Раўненне — на Быкава! Сяргей Законнікаў