В Новополоцке с аншлагом прошла встреча с лидерами БНК 4 20.06.2019, 21:16

1,631

Николай Статкевич и Евгений Афнагель встретились с горожанами.

В Новополоцке прошла встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем.

«Новополоцк - супер! Полный зал, более 70 человек, самые различные взгляды и убеждения. Участники протестов середины 90-ых и сторонники интеграции с Россией, предприниматели и безработные, рабочие крупных местных заводов. Много практичных вопросов», - написал Евгений Афнагель на своей странице в Facebook.