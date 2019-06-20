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В Новополоцке с аншлагом прошла встреча с лидерами БНК

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  • 20.06.2019, 21:16
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Николай Статкевич и Евгений Афнагель встретились с горожанами.

В Новополоцке прошла встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем.

«Новополоцк - супер! Полный зал, более 70 человек, самые различные взгляды и убеждения. Участники протестов середины 90-ых и сторонники интеграции с Россией, предприниматели и безработные, рабочие крупных местных заводов. Много практичных вопросов», - написал Евгений Афнагель на своей странице в Facebook.


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