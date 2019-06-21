Как обмануть жару: названы самые необычные способы охлаждения 2 21.06.2019, 9:38

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На помощь придут кинотеатр, дегтярное мыло и дыхание йогов.

Даже если вы уже успели перепробовать все способы спасения от жары и даже прибегли к бабушкиным методам, чтобы немного освежиться, результат может не радовать, пишет sunny7.ua.

Сидеть в мокрой майке с влажным полотенцем на голове, попивая зеленый чай, - довольно скучное занятие. Кроме того, для активных людей малоподвижный образ жизни в жару напоминает каторгу. Что можно делать и как развлекаться, чтобы спастись от жары?

Вода

О воде в жару нельзя ни в коем случае забывать. Старайтесь как можно чаще пить, чтобы вода не нагревалась - носите ее в термосе или фляге.

Принимайте прохладный или горячий душ, купайтесь в речке, озере бассейне. Увлажняйте воздух в помещении, расставьте по комнате тазы или ведра с холодной водой. Это основные правила.

Вода поможет спастись от жары во время игры в водяные бомбы. Налейте воду в шарик или смочите губку для мытья посуды и бросайте эти "бомбочки" друг в друга. Во-первых, это весело, а во-вторых, вода действительно освежает.

Уборка

Если вам стало жарко, совместите приятное с полезным - помойте посуду и протрите полы. Но есть несколько важных моментов: посуду нужно мыть в холодной воде, а пол мыть руками губкой для швабры. При постоянном контакте с холодной водой вы почувствуете охлаждение по всему телу. Нет желания убирать? В таком случае просто подержите руки в холодной воде, главное - смочить запястья.

Куда пойти, чтобы спастись от жары?

Когда жарко на улице, а дома нет кондиционера, неизвестно, где быть тяжелее. Поэтому прогулка по лесу или парку никогда не помешает. Освежиться на прогулке стоит с помощью собственноручно приготовленного фруктового льда в специальных формах.

Сбежать от жары и подарить себе несколько часов приятной прохлады можно в кинотеатре. Вы наверняка замечали, что в зале всегда холодно, летом это настоящее спасение.

Также стоит посетить каток. Это идеальный вариант для любителей холода и активного отдыха.

Подборка интересных советов

1. Когда на улице жарко, стоит отказаться от тяжелых металлических аксессуаров, так как в них сохраняется тепло, которое затем переходит в тело.

2. Ешьте холодные супы - окрошку, свекольник, гаспачо и т.д.

3. Пользуйтесь дегтярным мылом для борьбы с потом.

4. Посмотрите картины и фильмы с зимними пейзажами, заснеженными горами, документальные ленты про Антарктиду.

5. Пользуйтесь охлаждающими косметическими средствами - кремами, масками, гелями.

6. Практикуйте йоговское дыхание - сложите язык трубочкой и вдыхайте воздух. Выдыхать нужно через нос.

Эти необычные способы помогут спастись от жары и хотя бы на некоторое время освежат вас. Не сидите дома, наслаждайтесь каждым днем, каким бы жарким он ни был!