Под Брестом фура без тормозов протаранила маршрутку

Под Брестом фура без тормозов протаранила маршрутку1
- 21.06.2019, 11:15
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Пострадали 17 человек.
Происшествие произошло в поселке Видомля, сообщает «Виртуальный Брест».
Фура подъезжала к перекрестку со стороны Пружан и должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла. Маршрутное такси ехало в сторону Бреста по главной дороге.
Предварительно, в аварии пострадали 17 человек. Сообщается, что есть люди с тяжелыми травмами.
На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.