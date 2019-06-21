Под Брестом фура без тормозов протаранила маршрутку 1 21.06.2019, 11:15

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Пострадали 17 человек.

Происшествие произошло в поселке Видомля, сообщает «Виртуальный Брест».

Фура подъезжала к перекрестку со стороны Пружан и должна была остановиться перед знаком «Стоп», но не смогла. Маршрутное такси ехало в сторону Бреста по главной дороге.

Предварительно, в аварии пострадали 17 человек. Сообщается, что есть люди с тяжелыми травмами.

На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.