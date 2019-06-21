Евгений Афнагель: Лукашенко получил новую «черную метку» 4 21.06.2019, 13:05

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От диктатора отвернулись даже люди со сравнительно высокой зарплатой.

Вчера, 20 июня, в Новополоцке прошла встреча с лидерами Белорусского Национального Конгресса кандидатом в президенты Беларуси Николаем Статкевичем и координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

По просьбе сайта Charter97.org Евгений Афнагель рассказал подробности о встрече.

- Вы написали в «Фейсбуке»: «Новополоцк - супер! Полный зал, более 70 человек, самые различные взгляды и убеждения». В чем причина, что на встречу пришло столько людей?

- На самом деле, для нас стало неожиданностью то, что пришло так много людей в относительно благополучном городе. Ведь у тех, кто работает на крупных заводах Новополоцка, зарплата, как они сами говорили – «еще более-менее». Это конечно не 500 долларов, но больше, чем в других райцентрах.

Но с другой стороны, у тех, кто не связан с «Нафтаном», зарплата такая же, как в других регионах – 150-200 долларов.

Новополоцк – относительно молодой город. В нем люди привыкли жить чуть лучше, чем в среднем по стране. А экономический кризис чувствуется везде. Поэтому сыграло свою роль то, что люди понимают: катастрофа в экономике затронет всех, в том числе и тех, кто сейчас относительно неплохо зарабатывает. Более того: они потеряют больше, чем остальные.

Разница между былым благополучием и тем, что ждет – острее и больнее. Это даже не моя мысль, об этом говорил один из жителей города на встрече.

Вторая причина: есть глобальные проблемы, которые связаны не с «холодильником», а с будущим нашего государства и его граждан. Очень многих людей на встрече волновали вопросы независимости, геополитики, последние заявления руководителей России о том, что обсуждается вопрос введения единой валюты.

Буквально вчера прозвучали слова Путина о том, что нужно соблюдать договор о «союзном государстве», в котором прописаны «единый парламент» и «единая валюта». И эти вопросы тоже обсуждались на встрече.

Вообще, чувствуется, что с каждой новой встречей приходит все больше людей. Люди получают больше информации из независимых СМИ, в том числе и с Charter97.org о том, что происходит во время наших поездок по городам. Интерес растет.

И если на первых встречах люди были настроены обсуждать в основном локальные вопросы, зарплаты, пенсии, то с каждой новой встречей темы разговоров расширяются – до вопросов о независимости страны и пути развития Беларуси в будущем. Экономику мы уже обсуждали в глобальном смысле: инвестиции, развитие бизнеса в свободной Беларуси – как обустроить страну после Лукашенко.

- Какие еще высказывания людей запомнились на этой встрече, какой была ее энергетика?

- Обычно на каждой встрече мы начинаем разговор об общей ситуации в стране. Но сейчас нас просто перебили: «Мы это все прекрасно знаем. Что делать? Как сменить власть? Как быстро реформировать экономику после смены власти? Как сделать так, чтобы в ближайшее время Лукашенко ушел, а в течение 5-10 лет мы уже смогли провести реформы европейского уровня?»

В Новополоцке интересным было то, что люди задавали очень практические вопросы. Им неинтересно было разговаривать о современной ситуации: все и так все хорошо знают. Все ждут четкого плана действий: как победить Лукашенко и добиться свободы в относительно короткий промежуток времени.

Тем более, учитывая последние заявления белорусских и российских властей, большинству понятно, что ближайшие 1,5-2 года будут решающими для судьбы страны: либо мы проиграем, либо побелим и будем строить свободную страну, навертывая то, что за 25 лет у нас украла диктатура.

Что интересно: люди на встрече передавали слова благодарности сайту Charter97.org за то, что вы информируете жителей городов о предстоящих встречах с представителями БНК. Люди отметили, что благодаря этому они смогли спокойно собраться и прийти на встречу по волнующим их вопросам.

- Какие выводы можно сделать по результатам встречи в Новополоцке?

- Когда мы еще ехали на нее, мы обсуждали с коллегами возможные трудности. У Новополоцка, Солигорска, Мозыря есть что-то общее с «закрытыми городами» времен СССР: там в несколько более человеческих условиях живет население. Там размещены крупные предприятия, есть нефтепереработка, которая одна из немногих держится в Беларуси на плаву.

Поэтому у нас были некоторые опасения из-за того, что может быть меньше людей, что будут сложные вопросы, критика. Но когда мы увидели полный зал и людей, которые еще до встречи стремились переговорить, жали руку, радостно встречали – эти все опасения улетучились.

Это значит, что даже в таких «оазисах благополучия», своего рода «потемкинских деревнях», где, казалось бы должны меньше критиковать Лукашенко – даже в таких местах его ненавидят и ждут его ухода.

И не просто ждут. Так много практических вопросов – про планы, про то, как можно помочь оппозиции – не было нигде. Да, была критика в наш адрес, но она почти сразу перерастала в конструктивные советы и вступление критикующего в Белорусский Национальный Конгресс. Такого большого количества новых активистов после встречи еще не было.

Хочу отметить еще один очень интересный момент. Лукашенко раньше все время «выезжал» за счет дешевых энергоресурсов из России. А в последние месяцы самые неприятные события для диктатора связаны именно с «нефтянкой». Это и налоговой маневр в России, и грязная нефть, которая попала и снова попадает в белорусские нефтепроводы, это и серьезные поломки на белорусских НПЗ из-за такой нефти.

А теперь еще и главный город белорусских нефтяников – Новополоцк – очень четко показал свое отношение к диктатору. Я думаю, что эта новая «черная метка» для Лукашенко очень символична и показывает, что его в стране никто не поддерживает - даже люди, которые получают более-менее высокие зарплаты. Даже они отвернулись от диктатора, ему не на что опереться.

Главный вопрос, который интересует практически всех – каким образом произойдут перемены. Людям понятно, что они произойдут, и даже в близкой перспективе, их волнует только – как они смогут в этом поучаствовать.