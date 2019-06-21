Лидеры БНК едут в Витебск 1 21.06.2019, 15:16

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Встреча с жителями города состоится 26 июня.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич:

- В среду 26 июня в Витебске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с одним из лидеров БНК, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

Начало встречи - в 18.00 по адресу: ул. Октябрьская, дом 2, Арт-центр VZAP.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как подобная встреча прошла в Новополоцке.