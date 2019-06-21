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Как живут польская и белорусская «клубничные столицы» в сезон

  • 21.06.2019, 16:40
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Разница шокирует.

Польский Червиньск-над-Вислон — это белорусский агрогородок Дворец на максималках, пишет tut.by. Здесь тьма клубники, много фермеров и перекупов, есть даже свой большой ягодный рынок. Десять месяцев в году 7,5 тысячи жителей червиньской гмины (сельсовета по-нашему) живет спокойной, размеренной жизнью. А в мае, когда стартует клубника, население региона увеличивается еще на 40 тысяч сезонных рабочих из Украины — и тихий Червиньск оживает. Люди переводят тумблеры на внутренних счетчиках перенапряжения и перегрева в состояние «выкл.», срывают свои предохранители и два месяца пашут в турборежиме. Солнце встречают в поле и там же его провожают. Собрал, уехал, продал, вернулся. Опять собрал, уехал, продал. Еда — когда получится, сон — когда успел. Все понимают: как эти два месяца отработаешь, так на год и заработаешь. И это правило касается и перекупщиков, и фермеров, и сезонных рабочих.

Польша: «Раньше мы платили налоги, а сейчас получаем дотации»

Польский Червиньск и белорусский Дворец в 500 км друг от друга. Аккурат посередине — Брест. Западный клубничный край облюбовал участок на берегу Вислы. От Варшавы сюда минут 40 на машине. Центр гмины, город Червиньск, по польским меркам небольшой — всего около полутора тысяч жителей. Есть несколько магазинов: больших и маленьких, бутик с одеждой, памятник архитектуры XII века, отделения банков, кафешки, закусочные, современная школа со спортзалом, парикмахерская и маникюрный салон.

Ездить в условный райцентр, чтобы купить товар не первой необходимости или получить какую-то базовую услугу, червинчанам не приходится: все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности. Архитектурный облик городка формирует одноэтажная коттеджная застройка, которую не заслоняют обитые полиэтиленовой пленкой каркасы теплиц. В отличие от белорусского клубничного края, здесь выращиванием ягоды занимаются преимущественно фермеры на полях, а не сельчане на придомовых сотках.

Сейчас из 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных участков червиньской гмины больше трети составляют клубничные плантации. А начиналось все с малого. Старожилы помнят, как еще в начале XX века кошики с ягодами на лошадях возили продавать в столицу. Массово ягодой начали заниматься около 30 лет назад. Люди выращивали клубнику, собирали урожай и сами решали вопросы со сбытом. Постепенно объемы производства и площади плантаций росли. Тогда один из жителей гмины купил три гектара земли и организовал на нем площадку для торговли, рассказал войт гмины Марчин Гортат.

— На этом участке люди с согласия владельца стали выставлять свою продукцию, где крупные покупатели из других регионов могли ее приобрести. Появились производители клубники, за ними пришли покупатели. Год, второй, третий — и старый рынок стал слишком маленьким для того, чтобы вместить всех.

За оптовым рынком появились и стихийные торговые точки вдоль трассы. Из-за этого ухудшилась ситуация на дорогах. Как шутят местные, пробки были, как в центре Варшавы. Фермеры обратились к властям с просьбой организовать нормальное место для торговли. Те, в свою очередь, поговорили с владельцем первого клубничного рынка — и открыли неподалеку обустроенную площадку на пять гектаров.

Клубничный оптовый базар в гмине работает с середины мая, когда идет первая ягода, и до конца сезона. Ежедневно он принимает около 6 тысяч бусов со всех уголков Польши, а также соседних стран. В отличие от клубничного рынка во Дворце, плату здесь берут не с покупателей, а с производителей клубники. Стандартная такса — 30 злотых (16,3 белорусских рубля) в день с машины. У рынка есть свой сайт, на котором ежедневно публикуются цены на ягоду. В среду, 18 июня, за килограмм клубники для переработки предлагали 3 злотых (1,6 рубля), крупную скупали по 7−9 злотых (3,8−4,9 рубля), а на трассе одинокие продавцы просили по 15 злотых (8,15 рубля) за корзинку в 2,5 кг.

Организованная площадка для торговли — это лишь один из факторов, способствовавших развитию клубничного сельского хозяйства в Червиньске, говорит войт.

Второй — иностранная рабочая сила.

— Одно дело вырастить клубнику, другое — собрать эти сотни тысяч тонн с полей. Успех нашего региона и наших фермеров связан в том числе и с работниками. Большинство приезжают из Украины. Из Беларуси — в меньшей степени. Возможно, если бы не политическая ситуация, то у нас было бы больше работников-белорусов. Ведь сбор клубники, конечно, тяжелый труд, но на нем можно хорошо заработать, — рассказал Марчин Гортат.

В среднем польские фермеры считают, что для сбора урожая на один гектар клубничной плантации нужны как минимум пять работников. По этой математике на сезон в Червиньск должны приезжать не меньше 25 тысяч человек. В реальности же выходит в разы больше. По официальным данным, ежегодно Червиньск собирает около 40 тысяч рабочих из одной только Украины.

— Польский фермер уже понял, что обмануть иностранного рабочего можно только один раз — на следующий сезон к нему просто никто не приедет. Не приедут они — некому будет этот урожай собрать. Более того, фермеры озаботились и вопросом комфортного проживания своих работников. Сами переехали в новые дома, а старые, в которых недавно жили, оборудовали для приезжих сборщиков.

В этом сезоне иностранным работникам платят по 1,50 злотых (около 80 копеек) за одну корзину ягод весом 2,2 кг:

— При этом польский фермер предоставляет жилье. Рабочий не платит ни за проживание, ни за воду, ни за газ.

В среднем приезжие зарабатывают около 5 тысяч злотых (около 2700 белорусских рублей) за сезон. Как признался войт, у него и у самого есть пара клубничных гектаров, на которых работают 13 украинцев.

— Ко мне пятый сезон приезжает парень. Зовут Михаил. Каждый год ждем его приезда, как манны небесной. Он из тех, кого мы называем «человек-комбайн». За день собирает около 300 корзин клубники. В прошлую пятницу собрал 315, — рассказывает Марчин Гортат.

Несколько лет назад местные власти организовали в Червиньске большую конференцию для фермеров, на которой, в частности, обсуждался вопрос легализации иностранных сезонных рабочих. Было предложено придать им официальный статус «помощника фермера». Идею участников червиньской конференции поддержали верхи — и на государственном уровне ввели так называемый «налог на сезонных рабочих», который дал гастарбайтерам право легально трудиться и предоставил полный пакет соцзащиты. В выигрыше оказались все: сборщики получили гарантии, что их «не кинут», фермеры — больше приезжей рабочей силы, а правительство — простой способ регистрации сезонных гастарбайтеров. Сумма налога — 200 злотых (108 рублей) за одного работника в месяц.

73-летний поляк Рышард — потомственный клубничный фермер. Ягодой занимался его отец, дед и прадед. Может, и прапрадед клубнику выращивал, но свидетельств тому в семейных архивах не сохранилось.

— Я в клубнике родился, — пошутил фермер, — Раньше у нас было большое хозяйство. У моего деда было 40 гектаров земли где-то в 1920−30 годах. Потом он их поделил поровну между двумя сыновьями.

Такая ягода в хозяйстве Рышарда считается нетоварной. Ее грузят в большие ящики и продают на переработку

Сейчас у фермера 14 гектаров земли, с которых он ежедневно собирает около 8−9 тонн клубники. На участке Рышарда стоит два дома. Один — для него и жены. Второй — для сезонных работников. В этом году у него на плантациях трудятся 30 украинцев.

— У нас есть работница, которая к нам 19 лет приезжает. Мы к ним относимся, как к родным. В доме у них есть все: душ, туалет, отопление, на крыше — солнечные панели.

— А поляков почему нет?

— Поляки не хотят.

На местный ягодный рынок фермер товар не возит. За клубникой к нему покупатели приезжают сами. Красивая и крупная ягода идет в торговые сети, нетоварная — на переработку.

В Польше фермеры могут продавать без уплаты налогов продукции на 40 тысяч злотых (чуть более 10 тыс. долларов). Все, что свыше этой суммы облагается 2%-ным налогом с оборота. Более того, фермеры получают доплаты за разнообразную деятельность в аграрном секторе: выплаты за каждый гектар пахотных угодий, за озеленение, за выращивание клубники и так далее. По словам Рышарда, такая финансовая поддержка помогает развивать хозяйство:

— Раньше мы платили налоги, а сейчас получаем дотации.

Беларусь: «Запашу трактором эту клубнику, лучше картошку посажу»

В сезон оживает и белорусская клубничная столица, агрогородок Дворец. Если польские фермеры объемы проданной клубники измеряют тоннами, то белорусские сельчане мыслят категориями десятилитровых ведер. 15 июня местный рынок был забит машинами отечественных и зарубежных перекупщиков. К грузовикам и бусам выстраивались очереди из желающих сдать клубнику по выгодной цене. Крупную ягоду принимали по 1,5 рубля за килограмм, на переработку — по 80 копеек. В очереди только и разговоров, что о «черном вторнике» 11 июня — тогда цена товарной клубники упала до 30 копеек за килограмм, а на переработку брали по 20−25.

— А что же вы не пишете, как у нас люди клубнику выбрасывали? — интересуется мужчина лет 60 с двумя ведрами.

— Так писали же.

— А, тогда правильно писали! Там и до 20 копеек цена опускалась. Я тогда за день сдал 74 кг ягод и заработал 15 рублей!

В «черный вторник» атмосфера во Дворце была напряженная, рассказал директор клубничного рынка Игорь Прокопович:

— У людей гектары клубники. Они нанимают рабочих, чтобы ягоды собрать. Цена за час работы в поле составляет в среднем от 3,5 до 4,5 рубля. Человек за час может собрать 12−18 килограммов. Поэтому себестоимость килограмма клубники только с учетом расходов на сбор — уже 30 копеек, а принимали-то ее за 20. Конечно, люди возбудились. Пошли разговоры: «Запашу трактором эту клубнику, лучше картошку посажу».

В отличие от Польши, во Дворце за место на клубничном рынке платят перекупщики. Отсюда ее везут на рынки в Москву и минскую Комаровку.

— А я на Комаровку больше ягоду не вожу, — признается перекупщик. — Задолбало. Заплатишь за товар, за топливо, за место на рынке… Один день поторгуешь — и что-то заработаешь, в другой хоть бы в ноль выйти. Как-то приехал — цена низкая. Так даже расходы на место не отбил. Я езжу на свою точку в Минске. Там есть клиентура. Беру только крупную, отборную.

Ягоду на дворецкий рынок везут в основном сельчане, которые выращивают клубнику на своих придомовых участках. Фермеры предпочитают сами заниматься реализацией. Неподалеку от соседней с Дворцом деревни Вичин свой гектар ягодных плантаций высадил лидчанин Алексей Туркевич. Клубникой парень занимается два года, подсчитал, что за это время вложил около 20 тысяч долларов. Помимо гектара в Лунинецком районе, у Алексея есть еще 25 га под Вилейкой: говорит, «хотел и там клубнику посадить, но смотрю на этот год — и начинаю сомневаться».

— Я раньше ее продавал. Качественной ягоды особо не было, и захотелось что-то хорошее вырастить. Купил хутор, засадил поле. В прошлом году было мало — около шести тонн собрали. В этом году будет где-то 15. В этом году другая проблема — очень много людей ушли в клубнику, произошел переизбыток рынка и цены снизились, — объяснил Алексей.

Свою ягоду фермер сам возит «на Москву» — но и там, по его словам, «цены тоже нет».

На гектаре Алексея в сезон работает 30 наемных рабочих из соседних деревень. Сборщики зарабатывают по 3,5 рубля за час. Сельчане шутят, что в этом году цена на клубнику такая низкая, что ее выгоднее собирать, чем выращивать.

— Какая там выгода, когда из-за цены люди ягоду под ноги высыпали, — поделился своим мнением сборщик Николай. — Тут хоть собрал и деньги получил. А так вырасти, собери — да еще и думай, куда ее сдать.


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