Названы страны с самыми чистыми пляжами 21.06.2019, 16:58

Одна из них — Греция.

Лидерами среди стран с пляжами, которые отмечены престижной наградой "Голубой флаг", стали Испания, Греция и Турция, пишет сайт abcnews.com.ua.

669 прибрежных территорий Испании удостоились звания лучших. Греция взяла "серебро" с 515 пляжами.

В городском зачете рекорд установил турецкий курорт Анталья. В 2019 году "Голубой флаг" распростерся над 202 пляжами этого города. В прошлом году их было ровно 200. В список лучших попали почти все пляжи в районе Коньяалты, в районе Муратпаша, а также популярный у эсэнгэшных "пакетников" пляж Лара.

Во всей Турции пляжей-призеров 463. 109 из них находятся в Мугле, 49 – в Измире, 30 – в Айдыне. 313 пляжей функционируют при гостиницах, 150 – общественные.

Всего в мире "Голубыми флагами" в 2019 году были награждены 3797 пляжей и 695 причалов. Приз вручают с 1987 года.