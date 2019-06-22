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Начало конца воровской власти

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  • 22.06.2019, 14:12
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Люди собираются и сообща отстаивают свои права.

Протестующим против завоза московского мусора в архангельский Шиес (кстати, почему об этом молчит протестная Москва?) не дали обратиться к Путину на его «прямой линии». Да и сам он не настаивал. Не захотел выслушать и напрямую пообщаться с пятью сотнями отважных людей – гордостью России. Архангельск и есть пример настоящей, живой страны, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Лучше, конечно, раз в несколько лет вещать на постановочных митингах, куда сгоняют бюджетных рабов. Это спокойно, безопасно, дает иллюзию близости к народу.

С другой стороны, что Путин может сказать протестующим в Шиесе? Что его мафиозное правление и породило очередную воровскую «реформу», теперь мусорную?

Все его чекистское нутро возмущено тем, что люди собираются и сообща отстаивают свои права против «государства», которое Путин понимает как священную частную лавочку для себя и своих друзей. Выступать против «государства» — не по «понятиям», народ должен просить, просить, просить. И ждать решения «властей». А вот черта лысого тебе!

Граждане из Шиеса, где рождается новая, демократическая Россия, которая придет на смену путинской, нашли единственно правильный путь – обратились к народу. Через голову того, кто считает себя сердцевиной народного интереса. Наглядно показав, что не связывают будущее своей страны с Путиным.

Страх перед проснувшимся народом. Отказ разговаривать с ним говорит о слабости. Это еще не конец подлой воровской власти, но точно начало конца.


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