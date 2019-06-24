«Белнефтехим»: Белорусские НПЗ оказались в крайне сложной финансовой ситуации 1 24.06.2019, 18:48

Всему виной «грязная» российская нефть.

Белорусские предприятия нефтехимической отрасли оказались в сложной финансовой ситуации из-за поставок "грязной" российской нефти, заявила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина, передает interfax.by.

"Во II квартале 2019 года у организаций отрасли возникла крайне сложная финансовая ситуация в связи с поставкой в Республику Беларусь некачественной российской нефти", - сказала Гурина в интервью журналу "Вестник Белнефтехима".

По ее словам, отдельным организациям пришлось пересмотреть производственные планы и снизить загрузку, привлечь дополнительные кредитные ресурсы, частично приостановить социальные программы.

Зампред подчеркнула, что с учетом высокого уровня кредитной нагрузки и обязательств перед поставщиками, необходимости продолжать финансирование инвестиционных проектов организациям важно не допустить неплатежей. "Для этого осуществляется скоординированная работа концерна и организаций по формированию балансов движения денежных средств, все проблемные вопросы ежедекадно, а с отдельными организациями почти ежедневно обсуждаются в целях принятия мер по предупреждению срыва платежей", - отметила она.

"Для ликвидации указанных негативных последствий задействованы все отраслевые резервы, привлечено дополнительное финансирование банков. Вопрос о компенсации этих дополнительных финансовых издержек организациям концерна предстоит решать совместно с российскими партнерами", - резюмировала Гурина.

В настоящее время Минск и Москва ведут консультации о возможном объёме компенсации издержек белорусской стороны из-за нефтяного форс-мажора. Минск настаивает на компенсации не только прямых, но и косвенных потерь.