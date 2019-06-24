закрыть
24 июня 2019, понедельник, 21:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые раскрыли связь между музыкой, математикой и хорошей учебой

  • 24.06.2019, 20:02
  • 2,124

Ученые опубликовали результаты масштабных наблюдений за школьниками.

Школьники, занимающиеся в музыкальных школах, заметно лучше справляются с математическими или языковыми экзаменами и тестами, чем остальные сверстники. Об этом пишут ученые, опубликовавшие результаты масштабных наблюдений за старшеклассниками в Journal of Educational Psychology, передает ria.ru.

"Уроки музыки и искусств часто отодвигаются на самый задний план и финансируются по остаточному принципу, так как чиновники считают, что они мешают детям осваивать математику, естественные науки и язык. Мы показали, что это не так – чем больше дети занимались музыкой, тем лучше они учились", — рассказывает Питер Гузуасис (Peter Gouzouasis) из университета Британской Колумбии (Канада).

В последние годы ученые активно пытаются понять, являются ли многие способности человека, в том числе музыкальные таланты, склонность к математике и науке, писательское умение и прочие отличительные черты наследуемыми с генетической точки зрения.

Психологи, генетики и нейрофизиологи провели десятки и сотни экспериментов, результаты которых оказались крайне разнородными, что заставило многих ученых заключить, что подобных "генетических" связей не существует.

С другой стороны, недавнее сравнение математических способностей родителей и их детей показало, что способности скорее наследуются, чем нет, однако многое зависит от воспитания и образования.

При этом, многие обыватели и исследователи часто замечают, что дети, способные к музыке, одновременно хорошо себя проявляют и в математике, и наоборот. Это заставляет ученых еще больше спорить о том, с чем именно связан успех в учебе, насколько случайна связь между любовью к цифрам и искусству и есть ли другие закономерности такого рода.

Гузуасис и его коллеги решили проверить, действительно ли эта взаимосвязь существует. Для этого они проследили за успехами рекордно большой группы учащихся канадских школ, включавшей в себя свыше 100 тысяч старшеклассников, недавно сдавших выпускные или промежуточные экзамены.

Анализируя эти данные, ученые разбили детей на две больших группы – тех, кто занимался музыкой, чье число составляло около 13%, и остальных школьников, не имевших подобного хобби. Дополнительно социологи сопоставили между собой учеников музыкальных школ в зависимости от того, чему они учились и каких успехов они достигли.

Эти наблюдения принесли массу интересных и неожиданных открытий. Во-первых, канадские исследователи обнаружили, что музыка влияла не только на математические успехи школьников, но и на их успеваемость в физике, биологии и в гуманитарных дисциплинах.

При этом, что интересно, разные типы творчества влияли на успеваемость старшеклассников неодинаковым образом. Дети, учившиеся играть на любых музыкальных инструментах в группах или оркестрах, в среднем лучше сдавали экзамены, чем будущие певцы и другие представители вокальной музыки. Аналогичным образом, чем выше были успехи в той или иной области музыки, тем ярче они себя проявляли в математике, языках и естественных науках.

"В среднем, дети, которые учились играть на инструменте в оркестре или в группе, примерно на год обгоняли сверстников по уровню своих знаний и навыков во всех дисциплинах. Скорее всего, необходимость понимать ноты, слаженно играть в коллективе и уметь очень тонко управлять своими руками играет важную роль в ускоренном саморазвитии этих детей", — заключает Гузуасис.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич