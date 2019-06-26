Пресс-секретарь Пограничной службы Украины заявил, что идет на выборы с партией Смешко 26.06.2019, 12:05

Олег Слободян

Фото: dpsu.gov.ua

Олег Слободян будет баллотироваться в городе Хмельницкий.

26 июня пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил в Facebook, что завершает работу на этой должности и идет на парламентские выборы с партией "Сила и честь" экс-главы СБУ, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко, сообщает gordonua.com.

"Политическая партия "Сила и честь" предложила испытать себя на мажоритарном округе, и я согласился. Вчера вечером ЦИК официально зарегистрировал меня кандидатом в народные депутаты Украины. Это 187-й округ, город Хмельницкий. Моя малая родина, край пограничных традиций и широких полей", – заявил он.

Слободян отметил, что выбрал именно эту партию, потому что поддерживает ее программные принципы.

"Я согласен с тем, что единственное, что ускорит победу Украины на всех фронтах – это построение успешной демократии. Но демократий не бывает там, где более 50% народа не является средним классом, а фактически находятся в рабском подчинении работодателю. Поэтому в экономическом и социальном плане поддержка среднего класса и является основой демократии", – пояснил он.

Слободян добавил, что он согласен и с другими приоритетами партии.

"Это восстановление территориальной целостности Украины, укрепление престижа военной службы, поддержка культурных и образовательных проектов и так далее. Это все фундаментальные задачи для сохранения государства, активизации экономики и обеспечения стабильного развития. Во-вторых, эта команда как никакая другая понимает проблемы военных и стремится их решать. Это направление точно будет в приоритете", – сообщил он.

На сайте ЦИК указано, что по 187-му округу зарегистрировано 10 кандидатов в нардепы. Фамилии Слободяна среди них пока нет.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

По данным опроса центра SOCIS и Комитета избирателей Украины, проведенного с 14-го по 19 июня, за "Силу и честь" готовы проголосовать 4,1% респондентов. Для прохождения в Раду партия на выборах должна набрать не менее 5% голосов.