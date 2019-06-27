Евгений Афнагель: Витебск поразил теплой встречей 1 27.06.2019, 11:12

На встречу с лидерами БНК пришли более 80 человек.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич и координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель провели 26 июня встречу с жителями Витебска.

О подробностях встречи Евгений Афнагель написал в «Фейсбуке»:

«Витебск поразил теплой встречей, новыми лицами и разрушением стереотипов о «пророссийском востоке Беларуси».

Несмотря на жару и небольшой зал, пришло более 80 человек. Почти все - люди, которые не принадлежали ни к каким политическим организациям. Встреча продолжалась три часа, но, к сожалению, не успели ответить на все вопросы. Обсуждали процесс смены власти - уличные протесты, их подготовку и формы, вклад, который может сделать в их организацию каждый человек.

Из интересных моментов - ряд участников предложили финансовую помощь для поддержки деятельности. Спасибо!

Сразу после окончания встречи по предложению из зала провели собрание, чтобы принять в состав БНК новых людей - присоединились около 40 человек, определили главные направления работы на ближайшее время и ответственных за них».