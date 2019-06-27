Николай Статкевич – о встречах в регионах: В глазах людей читается надежда 4 27.06.2019, 13:04

1,323

Николай Статкевич

Что движет теми, кто приходит на встречи с лидерами БНК?

На встречу с лидерами Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем в Витебске 26 июня пришло более 80 человек – больше, чем на любую из предыдущих встреч в регионах.

Сайт Charter97.org попросил кандидата в президенты Беларуси от БНК Николая Статкевича рассказать о своих впечатлениях от встречи и дальнейших планах:

- Впечатления от Витебска – очень позитивные. В самом деле, 80 человек на встрече с «главным врагом Лукашенко» в запуганной диктатором стране – это немало. Люди не скрывали своих опасений из-за возможных репрессий, но, тем не менее, на встречу пришли.

Знаете, я бы сейчас хотел подвести итоги не только встречи в Витебске, но и всех предыдущих поездок по регионам Беларуси.

В глазах тех людей, которые приходят, я читаю две эмоции. Первое – это надежда. У людей появляется надежда – и они ищут ее воплощение.

И второе – это тревога. Тревога за судьбу нашей страны. Людьми, которые приходят на встречи с БНК, движут два мотива. И без всяких преувеличений хочу сказать: это лучшие люди в своих городах. Лучшие – потому что не могут оставаться спокойными, думают, что предпринять, потому что Беларусь оказалась в опасной ситуации.

- Какие проблемы больше всего волновали людей в Витебске?

- Вопросы задавались самые разные.

Больше всего, конечно, людей волнует социально-экономическая ситуация. «Что делать с экономикой? Как побороть нищету?» – самые частые вопросы на наших встречах.

В Витебске к этому добавилась новая тема: новые правила призыва в армию, которые лишают молодых людей возможностей получить отсрочку по учебе.

Но в последнее время начинают преобладать вопросы политического характера: как изменить ситуацию, как избавить Беларусь от этого режима? И эта тема напрямую связана с угрозой потери независимости, которую люди ощущают.

Хочу отметить еще одну важную особенность: на наши встречи приходят люди совершенно разных взглядов – а не только наши традиционные идейные сторонники. В Витебске, например, на встрече были и люди, которые видят свободную и независимую Беларусь в добрососедских отношениях с РФ.

Для меня было удивительно, что они пришли на встречу с политиком, которого власти пытаются представить в виде «русофоба». Один из таких людей, который пришел проверить, «русофоб» я или нет, в конце встречи сказал: «Что мы – поговорим и разойдемся? Давайте создавать какую-то рабочую группу, комиссию». Я предложил создать такую группу – и в нее сразу вступило 40 человек. Они также присоединились к БНК и избрали своего лидера.

Еще одна особенность встречи в Витебске – большое количество совершенно новых людей. Я даже назвал их «новой силой». И таких людей на последних встречах приходит около 80%.

- На первые встречи с вами в регионах приходило около 30 человек. В Новополоцке пришло уже 70, в Витебске – 80. Почему растет количество людей на встречах с лидерами БНК?

- Во-первых, люди чувствуют ответственность момента. «Независимой» диктатуры в Беларуси уже не будет. Она возможна только на российском содержании. А когда основной спонсор говорит: «все, или не даем денег – или идите в российскую диктатуру», то зависимый от него правитель может сделать самое страшное. Сама ситуация вынуждает людей быть активными.

И второе – это ощущение близости перемен. Это вдохновляет людей на поиски ответа на наболевшие вопросы, мобилизует их приходить на встречи с представителями БНК.

- Можете рассказать о ваших дальнейших планах?

- В воскресенье состоится наша очередная поездка – в Мозырь. А в конце июля мы завершим поездки по регионам в теперешнем формате.

А дальше мы будем ориентироваться на объявление политической кампании, парламентских выборов в Беларуси, и в августе решим, как мы используем возможности этой кампании для продолжения работы с людьми – в более массовом формате.