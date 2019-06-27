Почему нефть может подешеветь до $30 27.06.2019, 18:06

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Эксперты Bank of America Merrill Lynch допустили падение цены на нефть Brent вдвое.

Для такого обвала будет достаточно всего двух факторов, считают в американском банке.

Ухудшение отношений между США и Китаем может спровоцировать снижение стоимости нефти более чем на 50%, до $30 за баррель, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Об этом в интервью Bloomberg сообщил глава управления исследований товарных рынков Bank of America Merrill Lynch Франсиско Бланш, передает РБК.

Основным событием для рынков станет саммит «Большой двадцатки» в эти выходные в Японии. Президент США Дональд Трамп может повысить пошлины на оставшиеся $300 млрд китайского импорта в случае, если ему не удастся договориться с главой Китая Си Цзиньпином. Переговоры пройдут на саммите.

Как срыв переговоров повлияет на нефть

Чтобы сократить негативное влияние от введения новых пошлин, китайские власти могут ослабить курс юаня к доллару, убеждены в Bank of America. Нефть оценивается в долларах, и для крупнейшего в мире импортера сырья Китая она станет более дорогой. Это замедлит рост спроса на нефть, полагают аналитики.

Эксперт Citigroup Сунь Лу считает, что Китай может ослабить юань примерно на 6% от текущих уровней, до 7,3 за $1. Девальвация потребуется для того, чтобы компенсировать влияние американских пошлин на оставшуюся часть китайского импорта.

В дополнение к этому Китай может начать игнорировать санкции США против Ирана и возобновить покупку нефти у этой страны. По оценкам Бланша, объем покупок Китаем нефти в Иране может достичь 2 млн баррелей. Сочетание двух этих событий способно увести нефть до $30 за баррель, заключили в Bank of America.

Есть ли другие варианты

В банке считают сценарий обвала цены нефти вдвое не слишком вероятным, но не безумным. Базовый сценарий Bank of America Merrill Lynch для Brent предполагает $63 за баррель во второй половине года. К 2020 году эксперты ждут снижения котировок до $60 за баррель.

Brent упала на 20% с максимума в конце апреля до минимума 12 июня из-за обострения торгового противостояния между США и Китаем. С тех пор она выросла примерно на 10% из-за усиления напряженности в Персидском заливе. В четверг, 27 июня, фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE торгуются вблизи $66 за баррель.

Отраслевая статистика из США пока оказывает поддержку нефтяным котировкам. На этой неделе предварительные данные от API и данные Минэнерго свидетельствовали о сокращении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, за неделю запасы снизились на 12,5 млн баррелей, то есть на максимальную величину с сентября 2016 года.

Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что к концу сентября котировки Brent составят $69 за баррель, а к декабрю нефть вырастет до $70. Через 12 месяцев эксперты в среднем ожидают нефть на уровне $68 за баррель.