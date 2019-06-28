У кого в Беларуси самые плохие должники? 3 28.06.2019, 9:12

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Объем проблемной задолженности предприятий реального сектора постоянно растет.

Посмотрим, что творится с такими долгами в ключевых отраслях и регионах.

Проблемную задолженность перед предприятиями хорошо отражает просрочка по дебиторке. На 1 мая 2019 года просроченная дебиторка в целом по стране составила 8,428 млрд BYN. С начала года проблемные обязательства выросли на 5,3%. В результате доля просроченной дебиторки в общей массе обязательств достигла 20,6%, пишут banki24.by.

Среди видов деятельности больше всего не платят промышленности — 4,879 млн BYN дебиторки на 1 мая было просрочено. С начала 2019 года рост проблемных долгов перед промышленниками составил 6,4%. Доля просрочки к 1 мая достигла 22,7%.

Еще одна важная точка концентрации неплатежей — оптовая торговля. На 1 мая оптовикам не отдали в срок 1,033 млрд BYN (+2,1% к началу года). Удельный вес просрочки в дебиторке оптовой торговли составил 24,5%.

Самого плохого качества была дебиторка в торговле автомобилями и мотоциклами и на водном транспорте. В этих сферах доля просрочки составляла 50,1% и 54,2% соответственно. Продавцам транспортных средств задолжали 397 млн BYN, водному транспорту — 1,1 млн BYN.

Внутри промышленности первые места по суммам просрочки занимали энергетика — 1,407 млрд BYN, пищепром — 1,177 млрд BYN, а также машиностроение — 830 млн BYN.

В энергетике проблемные долги с начала 2019-го увеличились на 7,2%, в пищепроме — на 9,6%, в машиностроении — на 4,6%. Худшее качество дебиторки во всей промышленности было у энергетиков. Доля просрочки к 1 мая по энергетике составила 61,8%, по пищепрому — 19,2%, по машиностроению — 23,8%.

Интересно, что на долю внешней просроченной дебиторки в машиностроении на 1 мая приходилось аж 390 млн BYN. Скорее всего это неплатежи товаропроводящей сети за поставленную продукцию.

В прочих отраслях просроченная просрочка концентрировалась внутри Беларуси. В территориальном разрезе просроченная дебиторка распределялась следующим образом: Брестская область — 543 млн BYN (доля 17,5%), Витебская — 923 млн BYN (26,1%), Гомельская — 1,049 млрд BYN (19,9%), Гродненская — 720 млн BYN (25,6%), Минская — 1,887 млрд BYN (23,4%), Могилевская — 950 млн BYN (36,3%), Минск — 2,358 млрд BYN (15,3%).

В Брестской области худшее качество дебиторки имели организации Дрогичинского района (28% просрочено), в Витебской — Миорского района (59%), в Гомельской — Ельского района (42,6%), в Гродненской — Лидского района (35,2%), в Минской — Копыльского района (61,9%), в Могилевской — Славгородского района (57,7%).