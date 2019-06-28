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Фотофакт: Светлана Алексиевич с медалью БНР-100

  • 28.06.2019, 13:09

Известная белорусская писательница сказала, что очень ценит эту награду, и выразила благодарность Ивонке Сурвилле.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич получила медаль в честь 100-летия Белорусской Народной Республики - «в знак признания особых заслуг в литературе для Беларуси», передает «Радыё Свабода».

Писательница сказала, что очень ценит эту награду, и выразила благодарность главе Рады БНР Ивонке Сурвилле, которая подписала декрет о награждении.


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