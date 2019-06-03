Историк: Найденный в Бобруйске княжеский шлем старше шапки Мономаха 6 3.06.2019, 9:33

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Фото: Bobrlife

Артефакт мог принадлежать полоцкому князю Изяславу.

Историки считают, что найденный в Бобруйске уникальный шлем, скорее всего, принадлежал полоцкому князю Изяславу, сыну киевского князя Владимира Святославовича и княжны Рогнеды. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ, пишет БелТА.

Сейчас артефакт, который хорошо сохранился благодаря тому, что долгое время находился в воде, восстанавливают лучшие реставраторы. Шлем обнаружили в начале апреля случайно, когда сотрудники местного предприятия углубляли дно Березины. Его чудом не задели ковшом экскаватора, который убирал глину.

По словам историка Николая Силкова, была сделана первоначальная экспертиза, которая установила: находка редкая не только для Беларуси, но и для мира. Существует только 19 подобных шлемов, которые сохранились до наших дней. Найденный в Бобруйске артефакт стал 20-м. По мнению экспертов, по возрасту шлем обошел знаменитую шапку Мономаха, которой почти 600 лет.

Внешний вид шлема свидетельствует: это работа по заказу, штучная, выполнена, скорее всего, скандинавами. Период бытования подобных шлемов — X-XI века. Это время, когда на территории Беларуси формировалась государственность.