Рада БНК: В Беларуси продолжается русификация 3.06.2019, 10:55

Граждане страны должны быть готовыми к защите независимости всеми возможными средствами.

1 июня в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса, в котором приняли участие представители организаций, входящих в БНК и региональные лидеры оппозиции, сообщает пресс-служба БНК.

Среди тем, которые были обсуждены - политическая и социально-экономическая ситуация в стране, парламентские и президентские выборы, защита политзаключенных . На заседании выступили Николай Статкевич, Геннадий Федынич, Евгений Афнагель, Вячеслав Сивчик, Александр Абрамович.

Рада БНК приняла заявление «Режим Лукашенко – главная угроза независимости Беларуси».

Сайт Charter97.org приводит текст заявления:

- Правящий режим никогда не ставил и не ставит целью построение действительно независимого, экономически самодостаточного государства. Даже вплотную столкнувшись с давно предсказуемым намерением Кремля инкорпорировать нашу страну, Лукашенко ничего не делает для реального укрепления ее независимости.

Вместо реальных экономических реформ сохраняется архаичная система ручного управления всеми государственными предприятиями из одного центра, ведущая к убыткам и потере их конкурентоспособности. Малый и средний бизнес подавляются. Права трудящихся грубо нарушаются, люди вынуждены массово уезжать работать за границу. Зависимые от режима суды и постоянные нарушения прав собственности прекращают инвестиции.

Искусственная «экономика» Лукашенко не способна существовать без значительных российских дотаций. При их уменьшения он просто перекладывает тяжесть экономических проблем на народ, придумывая все новые виды невероятных налогов и штрафов. В результате ненависть людей к диктатору уже зашкаливает.

Вместо диалога и консолидации общества началась новая волна политических репрессий, связанная с планируемыми «избирательными» компаниями, которые режим в очередной раз хочет провести по постылому всем сценарию фарса.

Вместо укрепления и расширения национального самосознания продолжаются русификация, преследование патриотов и патриотических СМИ и доминирование московской пропаганды.

Очевидно, что единственная цель главы режима - сохранение своей роли привилегированного вассала Москвы и достаточного уровня российских дотаций. Даже путем очередных уступок суверенитета страны.

Но решимость Москвы получить за 25 лет сохранения Лукашенко у власти полный контроль над Беларусью как никогда велика.

Существование нашего государства под угрозой. Главная причина этой угрозы - сам Лукашенко, который создал ее своими предыдущими долгосрочными действиями. Реализуемый Москвой сценарий поглощения Беларуси путем создания так называемого «союзного государства» был бы невозможным при любом демократически избранным главе государства, не обремененным обязательствами перед Кремлем.

Рада Белорусского Национального Конгресса призывает всех граждан быть готовыми к защите независимости всеми возможными средствами. Мы призываем к объединению вокруг БНК, как единственной дееспособной патриотической силы.

Мы используем все возможности, в том числе политические кампании режима, чтобы консолидировать общество вокруг перемен и спасения нашей страны.

Мирное возвращение к демократии в нашей стране возможно только в результате массовых и длительных уличных протестов.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!