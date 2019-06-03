В Великобритании показали первую в истории съемку затмения 3.06.2019, 16:33

Иллюстрационное фото

Это видео считается самым старым из сохранившихся астрономических фильмов.

Британский институт кино и Королевское астрономическое общество оцифровали и выложили в сеть первую в мире съемку полного солнечного затмения, которая датируется 28 мая 1900 года, пишет «Вокруг света».

Запись сделали британский иллюзионист Невил Маскелайн и американский астроном Джон Бэкон во время экспедиции в Северную Каролину. Это была вторая попытка Маскелайна запечатлеть солнечное затмение — в первый раз он снят его в 1898 году в Индии, но ту запись украли.

Это видео считается самым старым из сохранившихся астрономических фильмов. Специалисты отсканировали каждый кадр, а затем свели все изображения в ролик с разрешением 4К.