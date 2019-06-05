Для белорусских водителей наступает новая реальность 27 5.06.2019, 7:53

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ФОТО: ONLINER.BY

Бензин в Беларуси будет стоить, как в Польше и Литве?

Нефтяные фьючерсы на мировых рынках подешевели примерно на 20% по сравнению с пиковыми значениями апреля. При этом цена на бензин в Беларуси с начала года поднималась «на копейку» уже 15 раз.

Почему наша страна не попадает в тренд и цена на бензин растет, в то время как нефть дешевеет?

На вопросы Charter97.org отвечает экономический обозреватель Татьяна Маненок:

- «Белнефтехим» упоминал в своем последнем сообщении о теоретической возможности снижения цен на топлива, если будет сохраняться долговременный понижающий тренд на нефть на мировых рынках…

- Но мы этого пока не видим, как не видели и в прошлом году, несмотря на различную динамику мировых цен…

- Да, ведь все-таки концерн зарабатывает на торговле нефтепродуктами валюту. Выручка поступает к нему с лагом в 35-40 дней, и реагировать синхронно на мировую динамику цен он не способен.

- Тем не менее, простые белорусские водители, судя по их мнениям в соцсетях и комментариях в интернете, в «добрую волю» «Белнефтехима» не верят…

- Надо иметь ввиду, что Беларусь покупает нефть за доллары, а продает заправкам нефтепродукты за рубли. Поэтому для получения прибыли приходится идти на повышении цены, даже не считаясь с падением мировых цен.

В настоящее время белорусские потребители не платят полной рыночной цены на бензин. Их уже начали готовить «психологически» к тому, что после завершения Россией налогового маневра стоимость топлива на внутреннем рынке будет резко повышена.

В начале года в связи с налоговым маневром в РФ были у нас на 25% были снижены акцизы на топливо – чтобы снизить налоговую нагрузку на белорусские НПЗ. Ситуация осложняется тем, что НПЗ сейчас проводят модернизацию и требуют от государства колоссальных денег. Это создает дополнительные проблемы с установлением цены на бензин, которая бы не вызвала резкого недовольства у водителей.

- Но ведь низкие акцизы не удалось удержать…

- Да, по плану снижение акцизов должно было действовать весь год и позволить НПЗ сэкономить около 100 миллионов долларов. Но в марте очень резким движением правительства снижение акцизов на топливо было нивелировано очень серьезным их повышением. Власти решили сыграть в свою пользу: указом Лукашенко акцизы на бензин были повышены на 9 – 29%.

В итоге налоговую нагрузку переложили с заводов на автозаправочные сети. У руководства АЗС это вызвало вполне логичное возмущение: топливный бизнес стал проблематичным и нерентабельным. Не секрет, что сегодня заправки зарабатывают больше не на продаже топлива, а на сопутствующих товарах. Дело дошло до написания письма в правительство и «Белнефтехим» с просьбой дать возможность работать рентабельно.

Таким образом, проблема цены на бензин остается нерешенной и перекладывается с одних участников рынка на других.

Власти боятся «раздразнить гусей», поэтому для потребителей цена на бензин повышается регулярно, но на копейку. Белорусский водитель пока не привык оплачивать стоимость топлива по рыночной цены, но в связи с налоговом маневром в России для белорусов может наступить новая реальность.

Власти знают, что если не получится договорится с РФ о компенсации, то нашу страну ждет мировая цена на нефть, а значит придется серьезно пересмотреть цены на бензин на внутреннем рынке.

Сейчас нефть для Беларуси стоит около 80% от мировой цены. А кто же будет дополнительные затраты, когда она сравняется с мировой? Бюджет вряд ли с этим сможет справиться. В таких случаях мировую цену на нефть компенсируют водители – белорусов это вполне может ждать впереди. В целом, белорусским водителям стоит готовится к тому, что цена на бензин будет расти: менять структуру расходов на топливо, переходить на газ, на другие виды транспорта и так далее.

- Некоторые специалисты утверждают, что бензин будет стоить, как у соседей. В Литве литр АИ-95 стоит $ 1,43, в Польше - $ 1,37. Действительно ли цены могут вырасти до такого уровня?

- Пока рано говорить о таких точных цифрах. Есть еще некоторые неизвестные составляющие: как себя поведет Россия на переговорах по налоговому маневру, какую позицию займут белорусские НПЗ, какими будут государственные налоги на топливо, как будет себя «чувствовать» бюджет. И еще один важный вопрос – это фактор спроса: смогут ли белорусы вообще покупать бензин по новым ценам?

Как видим, здесь будет действовать целый комплекс факторов, влияющих на то, как сильно подорожает бензин.

Также надо учитывать и позицию руководства НПЗ. Пока им удается что-то зарабатывать за счет продажи нефтепродуктов. Но ситуация может изменится после подорожания нефти до общемировых цен.

- Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей. Капиталовложения в выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания резко сокращаются. Может ли это привести к тому, что вложение денег в белорусские НПЗ окажется ошибкой?

- Такая перспектива есть. Хотя для Беларуси она не такая близкая, как для Европы. Через какое-то время это может стать серьезной проблемой. Руководство НПЗ это осознает и корректирует стратегию развития обоих заводов. Предполагается, что Мозырский завод сохранит топливное направление, а «Нафтан» может перейти на нефтехимическое – на переработку нефтехимической продукции, а не автомобильного топлива.