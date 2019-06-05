В Борисове пройдет встреча с лидерами БНК 5.06.2019, 9:36

На встрече будет обсуждена ситуация в стране. Приглашаются все, кому это важно.

В пятницу, 7 июня, в Борисове состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с представителем Рады БНК Евгением Афнагелем. Об этом в «Фейсбуке» сообщил Николай Статкевич.

Начало встречи - в 16.00 по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 (Дом И.Х. Колодеева).

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.