Жителей Гомеля хотят оштрафовать за то, что заполнили рыбой озеро за свой счет 13 5.06.2019, 14:51

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Не делай добра — не получишь зла?

В апреле широкий резонанс вызвал поступок жителей микрорайона «Южный» в Гомеле. Как ранее сообщали «Сильные новости», они самостоятельно организовали зарыбление местного озера, собрав на это средства буквально за пару часов. Гомельчане выпустили в водоем карасей и карпов, ожидая, что те очистят озеро от ряски.

Инициативе горожан рукоплескали читатели, однако история получила не самое приятное продолжение. Одного из участников акции неожиданно... вызвали в Государственную инспекцию охраны природы и окружающей среды.

Как рассказала «Сильным новостям» одна из участниц акции Юлия Ганисевская, один из местных жителей обратился в Администрацию Новобелицкого района с просьбой установить возле озера таблички с запретом на рыбную ловлю. После чего его и вызвали в природоохранное ведомство. Обращение привело к тому, что районный исполнительный комитет выписал инспекции предписание установить инициаторов зарыбления и выписать штраф за его самовольное осуществление, а также за установку табличек без разрешения.

Фото: Юлия Ганисевская

Судя по скриншотам чата районных активистов, пока никто за доброе дело оштрафован не был — установить, что именно вызванный житель района был инициатором и организатором зарыбления не удалось. Тем не менее, Администрация продолжает поиски. Закончатся ли они успешно — покажет время.