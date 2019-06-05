97-летний ветеран повторил свой прыжок с парашютом в небе Нормандии 5.06.2019, 21:03

Празднование высадки в Нормандии. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol/FORUM

Франция и Великобритания начали праздновать 75-ю годовщину открытия Второго фронта в Европе.

Ветеран десантных войск США повторил прыжок, который он совершил ровно 75 лет назад. Годовщину высадки союзных войск в Нормандии 97-летний Том Райс отметил удачным приземлением около городка Карентан. Десант в Карентане 6 июня 1944 года стал одним из первых эпизодов операции «Оверлорд» – освобождения северной Франции от немецких войск, передает «Белсат».

Сегодня около этого городка высадились 300 американских военных и любителей парашютного спорта в униформе времен Второй Мировой войны. Для десантирования они использовали армейские парашюты эпохи Второй Мировой.

Празднование высадки в Нормандии. Фото: REUTERS/Christian Hartmann/ FORUM

Самолеты с парашютистами вылетели из Великобритании, которая отмечает годовщину высадки в Нормандии на самом высоком уровне. В торжествах в городе Портсмут участвовала королева Елизавета II, президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и еще 12 мировых лидеров. Главу России на праздновании не пригласили.