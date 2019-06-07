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Путин поручил переснять сериал «Чернобыль», в котором ЦРУ станет виновником катастрофы

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  • 7.06.2019, 14:18
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Cъемками займется телеканал НТВ.

Президент России Владимир Путин поручил российскому канала НТВ снять свою версию сериала о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, пишет «Новое время».

Российская версия телесериала, посвященного чернобыльской трагедии будет снята при поддержке Минкульта РФ, сообщает американский журнал Maxim.

Главным героем сериала станет не ликвидатор аварии, а сотрудник советских спецслужб — подполковник военной контрразведки Андрей Николаев, который будет разыскивать сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, чтобы предотвратить взрыв на ЧАЭС.

«Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции», — сообщается в синопсисе российского Чернобыля.

Съемки альтернативной версии сериала Чернобыль уже стартовали. Как отметил режиссер проекта Алексей Мурадов, сюжет построен на одной из теорий, согласно которой причиной взрыва стали действия сотрудника ЦРУ:

«Согласно одной из теорий, американцы проникли на Чернобыльскую АЭС, и многие историки не отрицают, что в день взрыва агент спецслужб противника присутствовал на станции», — сообщил он.

Редакция Maxim отметила, что съемки сериала стали еще одним доказательством того, что современная Россия ничем не отличается от СССР:

«Это довольно хороший аргумент для понимания того, что сегодняшняя Россия на самом деле ничем не отличается от СССР. Путин был офицером КГБ во время чернобыльской аварии, и нет никаких оснований полагать, что падение коммунистического режима сделало его менее осведомленным в том, как правительство может создать свою правду. Однако проблема заключается в том, что HBO настолько хорошо показало эту историю, что, похоже, эта пропагандистская битва уже проиграна», — отмечает редакция американского мужского глянца.


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