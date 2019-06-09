YouTube меняет правила пользования сервисом 5 9.06.2019, 17:19

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Популярный видеохостинг YouTube объявил об изменении политики размещения контента на платформе, принадлежащей Google.

Согласно обновлённым правилам сервиса, под угрозой удаления или значительного ограничения показов окажутся тысячи видеороликов и каналов, принадлежащих различным пользователям, пишет internetua.com.

Изменения правил загрузки контента на YouTube в первую очередь коснутся всех материалов, пропагандирующих экстремизм и дискриминацию: например, по возрасту, полу, расе, ориентации и религиозным взглядам.

«Открытость платформы YouTube помогла креативу и доступу к информации процветать. Мы обязаны защищать это и не допускать использования нашей платформы для разжигания ненависти, преследований, дискриминации и насилия», — говорится в сообщении компании.

Явно нарушающие правила сервиса материалы будут просто удаляться, а каналы нарушителей — блокироваться. Спорный контент, прямо не относящийся к запрету, будет ограничен при выдаче рекомендованных роликов в соответствующей категории. Под такое определение попадут видео с пропагандой гомеопатии, теории плоской Земли и другой подобный контент, который дополнительно может быть ограничен в возможностях монетизации.

Ударит новая политика сервиса и по виртуальным кошелькам пользователей, которые будут периодически упоминать или обсуждать изменённые правила. Эти каналы не смогут показывать рекламу или использовать функцию Super Chat, которая позволяет подписчикам каналов напрямую платить авторам за дополнительные функции чата. Имена видеоблогеров и названия каналов, к которым применят санкции, не объявлены, но уже известно, что обновлённые правила вступят в силу в ближайшие дни.

Ранее видеохостинг оказался в центре крупного скандала, связанного со спорным поведением поисковых алгоритмов. Позднее руководство YouTube ограничило возраст начинающих создателей контента, запретив школьникам до 13 лет стримить без присмотра родителей.