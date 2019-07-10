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Олег Слободян: Украине надо уделить внимание укреплению границ с Беларусью

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  • 10.07.2019, 15:14
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Олег Слободян

«Северный плацдарм» тесно связан военным союзом с РФ.

Об этом в интервью Charter97.org заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, принявший решение баллотироваться в Верховную Раду Украины от партии Игоря Смешко «Сила и честь».

- Вы – украинский офицер, полковник пограничной службы. Почему вы решили идти в народные депутаты Украины?

- Во-первых, чисто организационно, у меня заканчивается последний контракт, который я подписывал с Госпогранслужбой Украины, и мне стоило определиться: заканчиваю я службу или продолжаю ее. Я решил контракт не продлевать и развиваться в несколько другом направлении.

А что касается именно политической составляющей, то последние пять лет были очень тяжелыми и для Украины, и для тех людей, которые действительно искренне и горячо переживают за будущее страны. Я себя как раз отношу к таким людям. Я очень близко и болезненно переживал за все то, что происходит и происходило на территории Украины. И я в этой ситуации не могу оставаться в стороне от тех процессов, которые происходят, которые я вижу и которые меня волнуют.

Поэтому, исходя из всего богатства выбора, чтобы быть наиболее эффективным на дальнейшем поприще службы Украине, я избрал политическую стезю и партию «Сила и честь» Игоря Смешко.

- Почему вы выбрали именно эту партию?

- По двум причинам. Во-первых, эта партия поддерживает военнослужащих и в будущем парламенте будет делать для этого все необходимое.

И вторая причина: один из приоритетов партии «Сила и честь» - это работа на средний класс. И это я считаю важной политической миссией, в том числе для себя, потому что сейчас в Украине очень слабый средний класс, и если мы сумеем развить его потенциал и в стране будет сильный средний класс, то тогда и экономическая составляющая у нас будет развиваться успешно и быстро.

- Что еще вы планируете изменить в стране, если станете депутатом Верховной Рады? Какие законопроекты следует принять в первую очередь?

- Это заложено в идеологии и программе партии «Сила и честь». В украинском обществе есть запрос на обновление политикума, но, с другой стороны, работать над переменами в стране должны профессионалы.

Поэтому наша партия выступает с позиции того, что в парламенте и на руководящих должностях должны быть профессионалы и патриоты, которые прежде всего честно выполняют свою работу.

Что касается первоочередных инициатив, то, конечно, в первую очередь мы будем поддерживать те из них, которые работают на Украину и ее будущее.

Мы ни в коем случае не будем сотрудничать с пророссийскими партиями, будем объединять и поддерживать только те силы и те решения, которые способствуют и восстановлению территориальной целостности Украины, и развитию экономики нашей страны.

Такими законопроектами могут быть решения о поддержке среднего класса, о стимулировании людей для того, чтобы они открывали свой бизнес. Это могут быть «налоговые каникулы» и другие законодательные решения, которые позволят среднему классу уверенно чувствовать себя в государстве и спокойно смотреть в будущее.

В этой же связи хочу назвать законопроекты о поддержке Вооруженных сил Украины, о прозрачной системе социального обеспечения военнослужащих, о строительстве и обеспечении военнослужащих жильем, о повышении заработной платы для военных, поскольку престиж армии в Украине растет и это – успех, который надо укреплять.

- Как вы считаете, необходимо ли предоставить украинское гражданство и социальную поддержку иностранцам, которые добровольцами воюют за Украину на Донбассе?

- Однозначно – да. И радует то, что президент Владимир Зеленский уже сделал такой шаг, и уже более 10 человек из числа иностранцев, воюющих на стороне Украины, получили гражданство нашей страны.

Мы однозначно будем поддерживать эту инициативу, и если люди проливали и проливают кровь за Украину, они имеют полное право на получение гражданства.

- Что, по вашему мнению, следовало бы изменить в украинской политике по отношению к Беларуси?

- Насколько мне известно, внутриполитическая конъюнктура в самой Беларуси сейчас нестабильна. В вашей стране тоже происходят разновекторные процессы, в том числе по отношению к Украине.

Что касается межгосударственных отношений, то я думаю, что необходимо сохранять позитив там, где он есть, и в то же время быть дипломатичными, но жесткими в тех вопросах, где есть процессы, которые могут затрагивать интересы Украины.

Как пограничник могу сказать однозначно: нам надо уделить внимание укреплению границ с Беларусью. Сюда входит и демаркация, и инженерное обустройство этого направления, поскольку на нем возникло слишком много вопросов, и надежно укрепленная граница с Беларусью позволит нам чувствовать себя намного спокойнее.

- Можно ли говорить о том, что сейчас «белорусский балкон» представляет для Украины серьезную угрозу с северного направления?

- Беларусь плотно связана с Российской Федерацией в рамках «союзного договора». И в первую очередь это сотрудничество касается военной составляющей, которая очень ярко выражена. И с точки зрения угрозы для Украины, конечно же, нужно обращать пристальное внимание на сотрудничество Беларуси и РФ в военной сфере.

Так, к учениям «Запад – 2017» было приковано внимание не только Украины, но и стран НАТО.

Все пришли к одному и тому же выводу: Российская Федерация на тех учениях отрабатывала стратегию дальнейшего наступления на западном направлении. Поэтому для Украины недооценивать «северный плацдарм» и возможные варианты развития военных действий с учетом Беларуси было бы большой глупостью.

- Как в этой связи вы оценивает решение Генштаба Украины создать на границе с Беларусью две дополнительные бригады – танковую и егерскую?

- Украина находится в том состоянии, когда защиты много не бывает. Поэтому разворачивание новых частей и подразделений, в том числе и на севере, говорит о том, что мы продолжаем развивать нашу армию и правильно оцениваем угрозы.


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